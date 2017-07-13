В китайском торговом центре появилась камера для хранения мужей

Торговый центр в Китае открыл специальную комнату, где покупательницы могут оставлять своих мужей на время шопинга, сообщает «Би-би-си» .



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Отмечается, что для каждого посетителя предусмотрена отдельная стеклянная будка, где можно поиграть в видеоигры 90-х годов. Первые несколько месяцев за использование таких комнат плата взиматься не будет.

Некоторые пользователи уже оценили такое нововведение. Один из них остался полностью доволен, поиграв в Tekken 3, и отметил, что как будто «снова вернулся в школу», а другой похвалил идею, но пожаловался на отсутствие в комнате кондиционера.