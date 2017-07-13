|
В китайском торговом центре появилась камера для хранения мужей
14.07.2017 19:14 — Новости Культуры | Tut.by
Торговый центр в Китае открыл специальную комнату, где покупательницы могут оставлять своих мужей на время шопинга, сообщает
Отмечается, что для каждого посетителя предусмотрена отдельная стеклянная будка, где можно поиграть в видеоигры 90-х годов. Первые несколько месяцев за использование таких комнат плата взиматься не будет.
Некоторые пользователи уже оценили такое нововведение. Один из них остался полностью доволен, поиграв в Tekken 3, и отметил, что как будто «снова вернулся в школу», а другой похвалил идею, но пожаловался на отсутствие в комнате кондиционера.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отмечается, что для каждого посетителя предусмотрена отдельная стеклянная будка, где можно поиграть в видеоигры 90-х годов.
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии