Суд США выясняет, кому принадлежат права на селфи хохлатого павиана - самому павиану или фотографу

В апелляционном суде девятого округа США прошли слушания по делу «Наруто против Слейтера». Наруто — хохлатый павиан из Индонезии, чьи авторские права отстаивает PETA, Слейтер — фотограф, на чей фотоаппарат павиан сделал несколько селфи. «Медуза» рассказывает, что известно об этой истории.



Павиан из Индонезии. Фото: Википедия

В июне 2011 года британский фотограф Дэвид Слейтер, специализирующийся на съемках дикой природы, отправился на индонезийский остров Сулавеси фотографировать обезьян, обитающих в заповеднике Тангкоко. Главной целью его визита были общительные хохлатые павианы, которых Слейтер считает поразительно похожими на людей — и не только из-за их «панк-прически».

Фотограф провел несколько дней в их компании и в итоге добился признания и доверия. По его словам, на второй день животные приняли его в группу, начали трогать и даже пытались причесывать. Тогда Слейтеру пришла в голову идея дать им фотоаппарат в руки и посмотреть, что из этого выйдет. Правда, после того, как один из павианов чуть не удрал вместе с оборудованием, Слейтер решил закрепить фотоаппарат на штативе со спусковым тросиком — и дать обезьянам поснимать себя самим.

Результатом стала серия снимков, вошедших в фотоальбом Слейтера Wildlife Personalities («Дикие личности»). Одна фотография прославилась больше остальных: это было селфи улыбающегося павиана. Слейтер отдал снимок в фотоагентство Caters News, однако не все согласились, что у него в принципе есть права на эту фотографию. Впервые об этом написали в блоге о копирайте Techdirt; автор поста обращал внимание , что с точки зрения закона Слейтер не может считаться автором снимка. Идеологический спор привлек внимание общественности после того, как Caters News потребовало удалить из публикации то самое «обезьянье селфи», так как права на него принадлежат Дэвиду Слейтеру.

Вслед за этим фото улыбающегося павиана загрузили на «Викисклад» — архив бесплатных изображений (и не только), которые можно использовать кому угодно и в любых целях, даже коммерческих. По словам Слейтера, с этого момента у него перестали покупать права на фотографию, хотя за первый год он заработал на отчислениях за нее две тысячи фунтов. Фотограф попытался добиться от Фонда «Викимедиа», чтобы снимок удалили из свободного доступа или хотя бы заплатили за его использование. Организация постановила, что фотограф действительно не является автором изображения — и, соответственно, не может предъявлять на него никаких прав. Это породило удивительный юридический спор, который не может разрешиться до сих пор.

В 2014 году бюро авторского права США постановило, что снимок, не сделанный человеком, в принципе не является объектом авторского права. В то же время ряд британских адвокатов настаивает, что просто «нажать на кнопку» недостаточно, чтобы считаться автором снимка: если фотограф собственноручно установил оборудование, которое ему принадлежит, настроил фокус, свет, ракурс и так далее — то он и является правообладателем всего, что сфотографировано.

История стала еще более запутанной и абсурдной, когда к разбирательству подключилась PETA. В сентябре 2015 года организация решила в судебном порядке добиться авторских прав для особи, сделавшей селфи, и буквально от имени обезьяны подала в суд на фотографа и издательство, выпустившее его фотокнигу. По мнению зоозащитников то, что павиан не человек, еще не значит, что он не может быть фотографом, поэтому они в целом просят суд признать обезьян субъектом авторского права. Кроме этого, защитники животных требуют, чтобы все доходы от «обезьяньего селфи» перечисляли заповеднику на острове Сулавеси, поскольку хохлатые павианы находятся под угрозой, — а из-за фотографии стали еще и объектом излишнего внимания туристов.

Представителем павиана-фотографа в суде выступает приматолог Антье Энгельхардт — точно так же, как третьи лица представляют интересы детей или людей с особенностями развития, которые не способны подать в суд без чужой помощи. «До недавних пор люди не догадывались, что обезьяны умеют решать сложные вопросы, у них есть свой язык и способность учиться, создавать сложные связи и порой быть умнее нас. И человеческое понимание обезьян продолжает меняться. В данном случае Наруто — который всегда знал, что такое фотокамера, — сознательно взял ее в руки, посмотрел на свое отражение в объективе и начал строить гримасы, в то же время нажимая на кнопку спуска, что и привело к множеству снимков. Передав права на снимок обезьяне, суд может — впервые в истории — признать животное обладателем собственности, а не собственностью», — объяснил представитель PETA Джефф Керр.

По мнению ответчиков, PETA ошиблась с идентификацией истца. Несмотря на то что Энгельхардт знает Наруто с рождения (то есть с 2008 года), издательство и Дэвид Слейтер утверждают, что она обозналась — и павиан на снимке на самом деле самка по имени Элла. Собственно, стратегия защиты строится на том, что на селфи изображен не Наруто, поэтому он не имеет права подавать на Слейтера в суд.

13 июля суд выслушал обе стороны и взял сутки на принятие решения.