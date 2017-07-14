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Шоу продолжается: гид пятого дня "Славянского базара"

15.07.2017 07:41 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 июл — Sputnik. Несмотря на плохую погоду, в пятый день фестиваля "Славянский базар" пройдет ряд развлекательных мероприятий с финалом Международного конкурса эстрадной песни в Летнем амфитеатре.

Шоу продолжается: гид пятого дня "Славянского базара"
© Sputnik / Артем Бордовский
Торговля, песни, шашлыки: репортаж с первого дня "Славянского базара"

Традиционно с утра преимущественно детей порадуют кукольные театры. Один из них — Белгородский — продемонстрирует спектакль "Слон". Начало в 11:00 в белорусском театре "Лялька".

В полдень на площади Победы состоится молодежный арт-парад "БелаРусь в сердце моем!". В это же время на улице Толстого будут играть музыканты: группы Baltic Band, "Бульвар" и другие. При плохой погоде возможны переносы в пабы (следить за расписанием мероприятий Фэста уличного искусства "На семи ветрах" удобнее всего в официальной группе форума "ВКонтакте").

В два часа дня на площади Победы пройдет Фестиваль молодежных субкультур. Программа включает стритбол, чирлидинг, соревнования по силовому экстриму.

На Fest-пикнике продолжат угощать белорусской, литовской и русской кухней — все при музыкальном сопровождении.

В шесть вечера в КЗ "Витебск" состоится гала-концерт International Voice in Vitebsk. В это же время в Летнем амфитеатре выступит Александр Зацепин вместе с других музыкантов. Завершит субботние выступления финал Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2017", который также пройдет в Летнем амфитеатре.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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"Славянский базар" продолжит радовать своих гостей музыкой, театром, соревнованиями и, конечно, вкусными угощениями.

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