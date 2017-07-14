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Невеста из Аляски послушала сердце своего покойного сына
15.07.2017 09:30 — Новости Культуры | Tut.by
Жених американки Беки Терни сделал ей необычный подарок на свадьбу — возможность послушать, как бьется сердце ее покойного сына.
Сын Беки Тристон умер в 2015 году в возрасте 19 лет.
Ее жених Келли привел на церемонию Джейкоба Килби — молодого человека, в груди которого сейчас бьется сердце Тристона.
«Я начал планировать этот сюрприз с Джейкобом за четыре или пять месяцев. Он потрясающий молодой человек, — рассказал Келли Би-би-си. — Мы призываем всех стать донорами органов. Это спасает жизни других людей и навсегда изменило нашу».
40-летняя Беки также послушала биение сердца ее сына через стетоскоп, приложенный к груди Джейкоба.
Джейкоб рассказал Би-би-си, что это были «абсолютно нереальные, волнующие и потрясающе эмоциональные» переживания для него.
Беки написала в «Фейсбуке», что день ее свадьбы был лучшим днем в ее жизни.
Говоря о Джейкобе, она добавила: «Это, вне всякого сомнения, лучший подарок… самый потрясающий сюрприз. Спасибо за заботу о сердце Тристона. Спасибо за то, что ты здесь».
Для того, чтобы сделать Беки сюрприз, Джейкоб проделал путь длиной почти 5 тысяч километров из Калифорнии на Аляску.
На свадьбе ему была поручена роль одного из шаферов.
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Жених американки Беки Терни сделал ей необычный подарок на свадьбу - возможность послушать, как бьется сердце ее покойного сына.
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