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Невеста из Аляски послушала сердце своего покойного сына

15.07.2017 09:30 — Новости Культуры | Tut.by  
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Жених американки Беки Терни сделал ей необычный подарок на свадьбу — возможность послушать, как бьется сердце ее покойного сына.


Невеста Беки Терни на своей свадьбе смогла впервые лично познакомиться с человеком, получившим сердце ее сына, и даже послушать, как оно бьется. Фото: LOVE ADVENTURED, LLC

Сын Беки Тристон умер в 2015 году в возрасте 19 лет.

Ее жених Келли привел на церемонию Джейкоба Килби — молодого человека, в груди которого сейчас бьется сердце Тристона.

«Я начал планировать этот сюрприз с Джейкобом за четыре или пять месяцев. Он потрясающий молодой человек, — рассказал Келли Би-би-си. — Мы призываем всех стать донорами органов. Это спасает жизни других людей и навсегда изменило нашу».

40-летняя Беки также послушала биение сердца ее сына через стетоскоп, приложенный к груди Джейкоба.


Сюрприз устроил жених Беки — Келли. Фото: LOVE ADVENTURED, LLC

Джейкоб рассказал Би-би-си, что это были «абсолютно нереальные, волнующие и потрясающе эмоциональные» переживания для него.

Беки написала в «Фейсбуке», что день ее свадьбы был лучшим днем в ее жизни.

Говоря о Джейкобе, она добавила: «Это, вне всякого сомнения, лучший подарок… самый потрясающий сюрприз. Спасибо за заботу о сердце Тристона. Спасибо за то, что ты здесь».


До свадьбы Беки разговаривала с Джейкобом по телефону, но никогда его не видела. Фото: LOVE ADVENTURED, LLC

Для того, чтобы сделать Беки сюрприз, Джейкоб проделал путь длиной почти 5 тысяч километров из Калифорнии на Аляску.

На свадьбе ему была поручена роль одного из шаферов.

 
Теги: знакомства
 
 
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Жених американки Беки Терни сделал ей необычный подарок на свадьбу - возможность послушать, как бьется сердце ее покойного сына.

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