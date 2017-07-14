Невеста из Аляски послушала сердце своего покойного сына

Жених американки Беки Терни сделал ей необычный подарок на свадьбу — возможность послушать, как бьется сердце ее покойного сына.



Невеста Беки Терни на своей свадьбе смогла впервые лично познакомиться с человеком, получившим сердце ее сына, и даже послушать, как оно бьется. Фото: LOVE ADVENTURED, LLC

Сын Беки Тристон умер в 2015 году в возрасте 19 лет.

Ее жених Келли привел на церемонию Джейкоба Килби — молодого человека, в груди которого сейчас бьется сердце Тристона.

«Я начал планировать этот сюрприз с Джейкобом за четыре или пять месяцев. Он потрясающий молодой человек, — рассказал Келли Би-би-си. — Мы призываем всех стать донорами органов. Это спасает жизни других людей и навсегда изменило нашу».

40-летняя Беки также послушала биение сердца ее сына через стетоскоп, приложенный к груди Джейкоба.



Сюрприз устроил жених Беки — Келли. Фото: LOVE ADVENTURED, LLC

Джейкоб рассказал Би-би-си, что это были «абсолютно нереальные, волнующие и потрясающе эмоциональные» переживания для него.

Беки написала в «Фейсбуке», что день ее свадьбы был лучшим днем в ее жизни.

Говоря о Джейкобе, она добавила: «Это, вне всякого сомнения, лучший подарок… самый потрясающий сюрприз. Спасибо за заботу о сердце Тристона. Спасибо за то, что ты здесь».



До свадьбы Беки разговаривала с Джейкобом по телефону, но никогда его не видела. Фото: LOVE ADVENTURED, LLC

Для того, чтобы сделать Беки сюрприз, Джейкоб проделал путь длиной почти 5 тысяч километров из Калифорнии на Аляску.

На свадьбе ему была поручена роль одного из шаферов.