Sputnik отправился в "Город мастеров" и "Задзвінскі кірмаш", чтобы узнать, какие товары популярны у туристов и белорусов и на что жалуются многие лавочники.

Те, кто часто бывают на ярмарках "Славянского базара", легко определяют: людей стало меньше. Вместо тесной толкучки — свобода в передвижении. То ли горожане и туристы испугались возможной непогоды, то ли сохнут после вчерашнего ливня.



© Sputnik / Артем Бордовский Необычная лавочка может показывать целых три рисунка

Продавцы в палатках явно скучают, потенциальные покупатели больше похожи на визитеров выставки: просто смотрят, впечатляются поделками.



© Sputnik / Артем Бордовский Ожившие статуи направляются в "Город мастеров" развлекать публику

"Мы покупать точно ничего не будем. Просто смотрим. Мой муж тоже занимается ручными работами, вот он наблюдает, вдохновляется. Обычно все изделия знакомым дарит. В следующий год я его точно заставлю сюда прийти торговать", — рассказала жительница Витебска Нонна.

Муж Нонны — Виталий — в это время показывает на телефоне вещи, которые он смастерил: тут и колодец из дерева, и необычной формы стул, есть изделия из металла. Вполне красиво.



© Sputnik / Артем Бордовский Деревянный конь стоит 50 рублей, но спрос на такие изделия невысок

"То, что здесь на ярмарке продается, обычному человеку кажется удивительным. Но делается все вполне легко. Я вот посмотрел какие-то вещи, могу хоть завтра сделать", — поделился мнением Виталий.



© Sputnik / Артем Бордовский Белорусский ответ "Танцующему дому" в Праге, шкатулки, к тому же, пригодятся в хозяйстве

Сделать — это одно, продать — совсем другое. Витебская ярмарка хорошо показывает, что человек не может быть талантлив во всем. Многие умельцы скромно сидят на стульчике и даже цену прохожим называют как-то неловко, боясь не угодить. Вот и один мастер из Грузии беседовать постеснялся.



© Sputnik / Артем Бордовский Металлические изделия из "хлама" привлекают людей куда больше, да и стоят меньше

"Больше сюда не поеду. Плохо покупают. Всего лишь три картины за эти дни. У меня в Грузии цены выше, а берут лучше", — лаконично рассказал собеседник агентства.

Картины мастера действительно притягивают внимание. Образы создаются из старых вещей — значков, часов, заклепок. В ход идет любой "хлам", даже части двух вилок стали усами для кота. Стоят картины 150-170 рублей. В толпе местные жители говорят, что ничего подобного раньше на "Славянском базаре" не видели. И, похоже, больше не увидят. Едва ли пару сотен долларов хватит мастеру из Грузии, чтобы окупить поездку в Витебск.



© Sputnik / Артем Бордовский Мастер из Грузии создает удивительные картины из старых ненужных вещей

Не только плохая погода мешает торговцам ярмарок. Даже если люди придут, не факт, что что-то купят. Продавцы через одного жалуются, что у людей денег нет, мол, этот год самый печальный из всех на "Славянском базаре" — покупают очень мало.



© Sputnik / Артем Бордовский В дорогих гамаках в основном катаются и фотографируются дети

В палатке с гамаками катаются дети. Родители их фотографируют. Девушка-продавец называет цену одно изделия — 380 рублей — народ идет дальше. В другой палатке молодой человек более оптимистично объявляет цену на деревянно-железных котиков: 15 рублей. Говорит, что эти коты в почете, их относительно неплохо покупают.

По соседству на асфальте стоит необычная машина-копилка. Сделана она из различных запчастей машин и прочей техники.



© Sputnik / Артем Бордовский Машина-копилка создана из деталей настоящего автомобиля, цена – 200 рублей

"Делал ее меньше недели. Самое сложное — подобрать детали. Чтобы это действительно было похоже на какой-то образ. Стоит такая копилка 200 рублей. Что-то люди покупают…", — рассказал мастер Сергей.

Вообще, главный тренд ярмарки — кованые изделия, вещи и картины в стиле стимпанк. По традиции продают и плетеные корзинки, и мягкие куклы ручной работы, и множество брошек и сережек.



© Sputnik / Артем Бордовский Направление стимпанк стало очень популярно у мастеров

Но металлические изделия сильнее притягивают взгляды. А толпы, как ни странно, собираются вокруг палатки с чаем. Ценник хоть и высокий, зато выбор большой.



© Sputnik / Артем Бордовский Кованые изделия тоже в большом почете, несмотря на высокую цену

Примечательно, что на всей ярмарке повстречалась лишь одна большая картина, обыгрывающая сюжет полотна Шагала (это если не считать многочисленных магнитов). Интересно, почему художники и мастера брезгуют подобными приемами?..



© Sputnik / Артем Бордовский Тематика Шагала почему-то на ярмарке непопулярна

В центре города, у Ратуши, аншлага в обед тоже не наблюдается. По улице Суворова с двух сторон — вернисаж, художники не только продают, кто-то успевает написать портреты прямо на улице.

Популярен аквагрим, несколько силачей в разных точках предлагают кувалдой расплющить монету. Прохожие с удивлением смотрят, как парень создает ролл-мороженое.



© Sputnik / Артем Бордовский Главный десерт в центре города – необычное мороженое

Неподалеку молодой человек декламировал стихи Пушкина, Лермонтова, Есенина — он был одним из немногих, кто пытался вдохнуть свежесть в явно заскучавший "Город мастеров".



© Sputnik / Артем Бордовский Юный поэт с внешностью Шагала декламировал Пушкина и Есенина

Даже клоуны в одной из палаток сидели без настроения!



© Sputnik / Артем Бордовский Клоунов в "Городе мастеров" рассмешить смог только фотограф

Через дорогу проходит Festпикник. В нескольких палатках предлагают отведать литовскую кухню. Маленький торт шакотис стоит 6 рублей, картофельная колбаска в свиной кишке — 8 рублей.



© Sputnik / Артем Бордовский Литовцы предлагают гостям "Славянского базара" отведать их кухню – картофельную колбаску в свиной кишке

Это народ покупает. Из чего можно сделать очевидный вывод: белорусы стали прагматичными. Деньги нынче люди экономят, поэтому вместо безделушки-сувенира они лучше купят еды или что-то прикладное.