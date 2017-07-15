ВИТЕБСК, 16 июл — Sputnik. Музыкантам в выходные дни не отдохнуть: продолжаются концертные и развлекательные программы "Славянского базара", в шестой день фестиваля главным действующим лицом будет Стас Михайлов.

Тем, кто любит рано вставать, белорусский молодежный театр "Колесо" приготовил специальный хэппенинг для детей и взрослых. Начало — в 10:30 в театре "Лялька". В двенадцать дня на улице Толстого сыграют начинающие рок-музыканты, а также с небольшим шоу выступит творческая мастерская Living Doll.

В два дня на Пушкинской площади — череда танцевальных номеров. Здесь же спустя два часа перформанс "Новое домашнее животное" в рамках Фэста уличного искусства "На семи ветрах".

В шесть вечера в театре Якуба Коласа и в КЗ "Витебск" по одному спектаклю: детектив "Игра в Наполеона" и "Семейный ужин в половине второго" соответственно. В это же время в Летнем амфитеатре поет Стас Михайлов с программой "Лучший день".

В девять вечера шведский театр "Альбатрос" покажет представление "В тени ненависти растут цветы". Спектакль пройдет во дворике Центра современного искусства. Спустя час, но уже вновь в Летнем амфитеатре — второй день Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2017".

В одиннадцать вечера в парке Фрунзе состоится огненная шоу-программа "Ветер ночных огней" с участием творческой группы Sky Fire, театра "Хорос" и трио Lunali.