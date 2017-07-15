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Море, девушки, самолеты. Как лайнеры взлетают прямо над пляжем с туристами

16.07.2017 09:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Карибский остров Сен-Мартен, который поделен на две примерно одинаковые части между Францией и Нидерландами, известен своим аэропортом. Из-за небольшой длины взлетно-посадочной полосы (всего 2300 метров) лайнеры вынуждены лететь над головами туристов.

Из-за этого Международный аэропорт принцессы Юлианы считается одним из самых опасных аэропортов мира. Зато эта территория стала очень популярной у авиаспоттеров — людей, которые увлекаются наблюдением за самолетами. Ведь взлетно-посадочная полоса начинается всего в 50 метрах от пляжа.

 
 
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Карибский остров Сен-Мартен, который поделен на две примерно одинаковые части между Францией и Нидерландами, известен своим аэропортом. Из-за небольшой длины...

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