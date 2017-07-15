На вокальном конкурсе на «Славянском базаре» вперед дружно вырвалась четверка артистов из Восточной Европы, причем практически с одинаковыми результатами. По 76 баллов набрали участники из Сербии и Украины, по 75 — молодые певцы из Беларуси и России. Первый тур финала XXVI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017» прошел вечером 15 июля на сцене Летнего амфитеатра.



Егор Шаранков (Беларусь)

Напомним, на конкурс приехал 21 человек, но после полуфинального «отсева» в нем остались 15. В субботу они исполнили славянские хиты под аккомпанемент Национального академического концертного оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга.

В жюри в этом году — 8 человек, поэтому наивысший балл, который могут получить конкурсанты, — 80. Возглавляет судейскую комиссию заслуженная артистка Болгарии Йорданка Христова.

Лучшие оценки в первый день конкурса (76 баллов) получили Невена Божович из Сербии и Влад Сытник из Украины.



Невена Божович (Сербия)

23-летняя Невена Божович живет в Белграде, она дважды ездила на «Евровидение»: в детском и юном возрасте. В 2007-м стала третьей на детском конкурсе в нидерландском Роттердаме. А в 2013-м в составе группы Mojе представляла Сербию в шведском Мальмё.



Влад Сытник (Украина)

26-летний Влад Сытник — солист Луганской областной филармонии. Исполняет эстрадные и лирические композиции, романсы, песни из репертуара Муслима Магомаева, шедевры мировой оперной классики. В этом году вошел в 30-ку лучших голосов мира среди участников «Романсиады». Лауреат 20-ти национальных и международных конкурсов. А еще парень умеет держать удар — занимается тайским боксом. «Я не представляю свою жизнь без спорта, на каждых гастролях ищу тренажерный зал, беговую дорожку», — рассказал Влад ведущим, пока жюри готовилось поставить ему оценку за исполнение украинской песни «Соколята».

Одинаковые баллы — 75 — в копилке у белоруса Егора Шаранкова и россиянки Лилии Вельтман. Егору — 19 лет, он родом из Светлогорска, сейчас солист Национального академического концертного оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга. Зимой молодой артист принимал участие в украинской версии популярного телешоу «Голос» и дошел до четвертьфинала.

Для первого конкурсного дня в Витебске Егор подготовил песню «Крыжы» на стихи Янки Купалы. «Ты белорус, пел на белорусском языке, находился на белорусской сцене и в своей стране. Тебе, наверное, легче, чем другим конкурсантам?» — спросили у Шаранкова ведущие концерта. «Мне даже немного сложнее: не хочется подвести родной коллектив», — ответил молодой человек. Напомним, конкурсанты в этот вечер пели под оркестр под управлением маэстро Финберга, где и работает Егор.

Шаранков — финалист проекта «Икона стиля». Парень обращает на себя внимание выбором необычных сценических образов — в этом ему помогает известный витебский дизайнер мужской одежды Людмила Тараканова.

«Егор Шаранков может войти в четверку лидеров конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017», — такое мнение в беседе журналистами высказал министр культуры Беларуси Борис Светлов еще до начала творческого состязания.

Круглые «десятки» нашему земляку вывели судьи Ядвига Поплавская (Беларусь), Глеб Матвейчук (Россия), Филип Жмахер (Сербия), Йорданка Христова (Болгария) и Владислав Багинский (Украина). А вот член жюри из США — певец и композитор Кевин Маккой — оказался построже: поставил только «семерку». По «девятке» Егору досталось от оперного певца из Израиля Феликса Лившица и итальянского композитора, писателя и художника Депса.



Лилия Вельтман (Россия)

Россиянку Лилию Вельтман, которая пока разделяет одинаковую позицию с нашим Егором, называют «темной лошадкой» конкурса. Поначалу Россию на «Витебск-2017» должен был представить Люсьен Сур — его выбрали на национальном отборе. Но за неделю до полуфинала парня заменили Лилией Вельтман. Девушка родилась в Нижегородской области, но сейчас живет в Москве, учится в институте, сотрудничает с разными музыкальными коллективами, работает над сольным альбомом и воспитывает 1,5-годовалого сына.

У публики, как всегда, были свои фавориты, но они получили от жюри гораздо более низкие баллы. Конкурсантка из Мальты Дженис Манджон чувственно исполнила романс «Дорогой длинною», но набрала только 59 очков.



Дженис Манджон (Мальта)

Не повезло и участникам, прилетевшим в Беларусь с двух американских континентов. Самый младший конкурсант — 18-летний Асаэль Куэста из южноамериканской Колумбии — очень старательно спел «Лебединую верность», но в итоге увидел на табло всего 60 баллов.

Певица и актриса из Мексики Донателла Пелайо Родригес вышла на сцену в декольтированном огненно-красном платье, с цветком в прическе. Исполнив песню, разыграла с ведущими любовную сценку из латиноамериканского сериала. Девушка влюбила в себя зал яркой внешностью, красивым голосом и сценическим обаянием, но набрала 62 балла.



Асаэль Куэста (Колумбия)



Донателла Пелайо Родригес (Мексика)

У остальных конкурсантов результаты выглядят так: Вальтер Риччи (Италия) — 71 балл, Никола Чочев (Болгария) и Паулина Паулаускайте (Литва) — по 70, Айри (Казахстан) — 69, Кета Цверава (Грузия) — 66, Ришат Камаль (Узбекистан), Нина Кралич (Хорватия) — 63, Ульяша (Польша) — 55.



Вальтер Риччи (Италия)



Никола Чочев (Болгария)



Паулина Паулаускайте (Литва)



Айри (Казахстан)



Кета Цверава (Грузия)



Ришат Камаль (Узбекистан)



Нина Кралич (Хорватия)



Ульяша (Польша)

Вечером 16 июля молодые артисты снова выйдут на сцену Летнего амфитеатра. На этот раз порадуют фестивальную публику мировыми хитами под фонограмму-«минусовку». А как сложит пазлы жюри — на каждом конкурсе это интрига.