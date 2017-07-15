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Умерла автор серии книг "Анжелика" Анн Голон

16.07.2017 13:07 — Новости Культуры | Tut.by  
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Французская писательница Симона Шанже, известная под псевдонимом Анн Голон, скончалась в Версале. Об этом ее дочь Надин Голубинова рассказала AFP в воскресенье, 16 июля.


Литератору было 95 лет. Как отмечается, она боролась с осложнениями после перенесенного перитонита, однако принимала достаточно активное участие в различных мероприятиях.

Анн Голон — автор серии книг об авантюристке XVII века Анжелике. Всего вместе с супругом Всеволодом Голубиновым, писавшим под псевдонимом Серж Голон, она создала 13 романов. Первый, «Анжелика — маркиза ангелов», был издан в 1957 году.

По мотивам произведений Голон было снято шесть фильмов («Анжелика — маркиза ангелов» 1964-го и 2013 года, «Великолепная Анжелика», «Анжелика и король», «Неукротимая Анжелика», «Анжелика и султан»), в пяти из них главную роль исполнила французская актриса Мишель Мерсье. В последней киноленте, вышедшей на экраны в 2013 году, героиню сыграла Нора Арнезедер.

 
 
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Литератору было 95 лет. Как отмечается, она боролась с осложнениями после перенесенного перитонита, однако принимала достаточно активное участие в различных...

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