ВИТЕБСК, 16 июл — Sputnik. Белорусский певец Егор Шаранков входит в список пяти лучших артистов в рамках конкурса исполнителей на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске".



© Sputnik / Виктор Толочко Маленькая белоруска победила на детском конкурсе "Славянского базара"

Беларусь на конкурсе молодых исполнителей в рамках "Славянского базара" представляет 19-летний студент Егор Шаранков. Артист уже выступил в рамках шоу и вырвался в список лидеров по оценкам профессионального жюри.

По итогам первых дней конкурса у Шаранкова 75 баллов — он заработал столько же очков, сколько российская исполнительница Лилия Вельтман. Обходят белоруса и россиянку сербка Невена Божович и украинец Влад Сытник. Таким образом, Шаранков накануне финала находится в четверке лучших артистов "Славянского базара".

Ранее министр культуры республики Борис Светлов высказывал журналистам мнение о том, что Шаранков войдет в топ-4 артистов в рамках "Славянского базара".

Уже в воскресенье участники конкурса исполнят мировые хиты — Шаранков планирует спеть "We are the champions". После выступлений жюри подведет итоги шоу.

Егор Шаранков участвовал в украинском конкурсе "Голос країни".

В 2016 году пытался он поехать на "Евровидение" — в составе группы продюсера Максима Алейникова The EM.

Беларусь побеждала в конкурсе молодых исполнителей "Славянского базара" пять раз, в прошлый раз — в 2016-м благодаря Алексею Гроссу .