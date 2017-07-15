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Белорус Шаранков – в лидерах конкурса "Славянского базара"
16.07.2017 13:52 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
ВИТЕБСК, 16 июл — Sputnik. Белорусский певец Егор Шаранков входит в список пяти лучших артистов в рамках конкурса исполнителей на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске".
© Sputnik / Виктор Толочко
Беларусь на конкурсе молодых исполнителей в рамках "Славянского базара" представляет 19-летний студент Егор Шаранков. Артист уже выступил в рамках шоу и вырвался в список лидеров по оценкам профессионального жюри.
По итогам первых дней конкурса у Шаранкова 75 баллов — он заработал столько же очков, сколько российская исполнительница Лилия Вельтман. Обходят белоруса и россиянку сербка Невена Божович и украинец Влад Сытник. Таким образом, Шаранков накануне финала находится в четверке лучших артистов "Славянского базара".
Ранее министр культуры республики Борис Светлов высказывал журналистам мнение о том, что Шаранков войдет в топ-4 артистов в рамках "Славянского базара".
Уже в воскресенье участники конкурса исполнят мировые хиты — Шаранков планирует спеть "We are the champions". После выступлений жюри подведет итоги шоу.
Егор Шаранков участвовал в украинском конкурсе "Голос країни".
В 2016 году пытался он поехать на "Евровидение" — в составе группы продюсера Максима Алейникова The EM.
Беларусь побеждала в конкурсе молодых исполнителей "Славянского базара" пять раз, в прошлый раз —
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По мнению министра культуры Беларуси, молодой исполнитель может рассчитывать на одно из высших мест в рамках конкурса.
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