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Михайлов представит на "Славянском базаре" две новые песни

16.07.2017 15:19 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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ВИТЕБСК, 16 июл — Sputnik. Российский музыкант Стас Михайлов завтра на "Славянском базаре" представит две новые песни. Об этом артист сообщил на пресс-конференции в Витебске. Также Михайлов поделился своими мыслями о славе, Инстаграме и вмешательстве СМИ в личную жизнь.

Михайлов представит на "Славянском базаре" две новые песни
© Sputnik / Артем Бордовский
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В воскресенье на "Славянском базаре" состоится сольный концерт Стаса Михайлова, а в понедельник он споет на закрытии фестиваля, где представит две новые песни — "Китай" и "Нас обрекла любовь".

Во время пресс-конференции артист поделился своими мыслями о славе.

"Я хотел славы в двадцать лет, но не получил. А к сорока годам я стал нужным. И это лучше, чем слава или звездность. Когда я стану ненужным, придется уйти. Невозможно быть на волне постоянно. И такой момент не все выдерживают. В двадцать лет к такому человек точно не может быть готов", — рассказал Михайлов.

Певец отметил уникальную атмосферу "Славянского базара", где очень отзывчивые люди. В следующий раз он планирует приехать на фестиваль на большее количество времени, чтобы следить за коллегами по сцене, потому что это помогает учиться, узнавать рынок. К слову, по мнению артиста, следить за творчеством людей куда интереснее, чем за их личной жизнью.

"Люди должны видеть артиста только на сцене, а личная жизнь должна быть закрыта. Мне нравится Адриано Челентано. Но мне неинтересно, сколько у него денег и в чем он ходит. Мне интересны его творческие качества, как он столько всего сделал в кино и музыке за свою жизнь", — сообщил певец.

Михайлов представит на "Славянском базаре" две новые песни
© Sputnik / Артем Бордовский
Стас Михайлов

Артист опроверг слухи о том, что он поет только то, что ему хочется, и не уделяет внимания мнению зрителей.

"Выходят новые песни, ты пишешь новое, нельзя двадцать лет петь песню "Без тебя", это уже просто невозможно. Но если людям хочется, обязательно где-нибудь во второй части программы мы поем вместе", — рассказал собеседник агентства.

Стас Михайлов прокомментировал и информацию о том, что его фотографии из Instagdam запрещены к тиражированию.

"Когда у меня появился Инстаграм, стало меньше вопросов возникать с журналистами. Это доступная информация. Люди посмотрели — теперь и писать нечего. Если же нужна какая-то информация, со мной можно связаться. У меня хорошее отношение с прессой", — рассказал артист.

 
Теги: Витебск
 
 
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Российский исполнитель впервые споет на закрытии фестиваля песни "Китай" и "Нас обрекла любовь".

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