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Автор романов об Анжелике скончалась в Париже
16.07.2017 15:54 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 июл — Sputnik. Французская писательница Анн Голон скончалась во Франции в возрасте 95 лет.
© Sputnik Евгений Одиноков
Голон (Симона Шанже) известна благодаря написанным в соавторстве с супругом Сержем (настоящее имя Всеволод Голубинов — Sputnik) романам об Анжелике, которые были изданы в 63 странах мира и экранизированы.
Писательница скончалась в текущие выходные в Версале. Ей было 95 лет, в последние годы она не занималась творчеством.
Супруг Голон скончался еще в 1985 году — после этого писательница не создавала новые истории об Анжелике, а переписывала старые и занималась переизданиями.
В центре сюжета серии романов об Анжелике — приключения авантюристки во времена французского короля Людовика. Суммарный тираж романов исчисляется миллионами.
До сих пор переиздаются и продаются романы Анн и Сержа Голон сегодня и на постсоветском пространстве. Книги про Анжелику стоят в Беларуси порядка 13-15 рублей.
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Всего в списке книг о приключениях авантюристки во времена короля Людовика 13 романов.
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