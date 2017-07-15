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Автор романов об Анжелике скончалась в Париже

16.07.2017 15:54 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 июл — Sputnik. Французская писательница Анн Голон скончалась во Франции в возрасте 95 лет.

Автор романов об Анжелике скончалась в Париже
© Sputnik Евгений Одиноков
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Голон (Симона Шанже) известна благодаря написанным в соавторстве с супругом Сержем (настоящее имя Всеволод Голубинов — Sputnik) романам об Анжелике, которые были изданы в 63 странах мира и экранизированы.

Писательница скончалась в текущие выходные в Версале. Ей было 95 лет, в последние годы она не занималась творчеством.

Супруг Голон скончался еще в 1985 году — после этого писательница не создавала новые истории об Анжелике, а переписывала старые и занималась переизданиями.

В центре сюжета серии романов об Анжелике — приключения авантюристки во времена французского короля Людовика. Суммарный тираж романов исчисляется миллионами.

До сих пор переиздаются и продаются романы Анн и Сержа Голон сегодня и на постсоветском пространстве. Книги про Анжелику стоят в Беларуси порядка 13-15 рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Всего в списке книг о приключениях авантюристки во времена короля Людовика 13 романов.

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