Автор романов об Анжелике скончалась в Париже

МИНСК, 16 июл — Sputnik. Французская писательница Анн Голон скончалась во Франции в возрасте 95 лет.

Голон (Симона Шанже) известна благодаря написанным в соавторстве с супругом Сержем (настоящее имя Всеволод Голубинов — Sputnik) романам об Анжелике, которые были изданы в 63 странах мира и экранизированы.

Писательница скончалась в текущие выходные в Версале. Ей было 95 лет, в последние годы она не занималась творчеством.

Супруг Голон скончался еще в 1985 году — после этого писательница не создавала новые истории об Анжелике, а переписывала старые и занималась переизданиями.

В центре сюжета серии романов об Анжелике — приключения авантюристки во времена французского короля Людовика. Суммарный тираж романов исчисляется миллионами.

До сих пор переиздаются и продаются романы Анн и Сержа Голон сегодня и на постсоветском пространстве. Книги про Анжелику стоят в Беларуси порядка 13-15 рублей.