МИНСК, 16 июл — Sputnik. Белорусские музыканты участвуют в отборе на шоу "Новая Фабрика звезд", которое будет выходить на телеканале "Муз ТВ".

"Фабрика звезд" — популярная телепередача, которая шла по "Первому каналу" в нулевых годах. За семь сезонов конкурса из шоу вышло много популярных артистов — Дмитрий Колдун, Полина Гагарина, Павел Артемьев и другие.

Новую версию "Фабрики звезд" будут выпускать осенью на телеканале "Муз ТВ". Как заявляют создатели проекта, принципиальных изменений в шоу не будет — зрители вновь увидят его в знакомом формате.

Сейчас продолжаются кастинги на шоу, а заявки для участия подали и многие белорусские артисты. Среди тех, кто пытает счастья и хочет пробиться на "Новую Фабрику Звезд" — Роман Бондаренко (Dorian Tis), финалистка отбора на "Евровидение" Александра Ткач (Lexy Weaver), а также многие другие начинающие артисты.

Уже известно, что продюсером новой "Фабрики" станет Виктор Дробыш, который занимается продвижением Стаса Пьехи, Славы, IVAN'a и был в жюри конкурса "Ты супер!".

Прослушивания претендентов на попадание в шоу пройдет в августе в Москве. Информации о том, пройдут ли кастинги "Новой Фабрики звезд" в Минске и других городах, пока нет.