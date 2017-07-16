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Где смотреть новый сезон "Игры престолов"
16.07.2017 23:00 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 июл — Sputnik. Новый сезон популярного сериала "Игра престолов" можно будет посмотреть уже ранним утром в понедельник.
Седьмой, предпоследний сезон сериала "Игра престолов" представят в воскресенье вечером (по американскому времени). Всего в рамках нового сезона выйдут восемь серий, последняя — 27 августа.
Онлайн первую серию седьмого сезона можно будет увидеть уже ночью с воскресенья на понедельник, а первые переводы появятся к раннему утру понедельника.
Белорусы могут посмотреть новую "Игру престолов" не только благодаря торрентам и пиратским сайтам, но и легально. Например, подписчики HBO или онлайн-кинотеатра "Амедиатека" смогут законно посмотреть сериал.
Вероятно, через некоторое время транслировать сезон "Игры престолов" будут и в эфире российских телеканалов, которые показывают в Беларуси.
Первые отзывы о новом сезоне "Игры престолов" читайте на Sputnik уже в понедельник.
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Первая серия седьмого сезона "Игры престолов" появится онлайн уже ночью с 16 на 17 июля.
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