МИНСК, 16 июл — Sputnik. Новый сезон популярного сериала "Игра престолов" можно будет посмотреть уже ранним утром в понедельник.

Седьмой, предпоследний сезон сериала "Игра престолов" представят в воскресенье вечером (по американскому времени). Всего в рамках нового сезона выйдут восемь серий, последняя — 27 августа.

Онлайн первую серию седьмого сезона можно будет увидеть уже ночью с воскресенья на понедельник, а первые переводы появятся к раннему утру понедельника.

Белорусы могут посмотреть новую "Игру престолов" не только благодаря торрентам и пиратским сайтам, но и легально. Например, подписчики HBO или онлайн-кинотеатра "Амедиатека" смогут законно посмотреть сериал.

Вероятно, через некоторое время транслировать сезон "Игры престолов" будут и в эфире российских телеканалов, которые показывают в Беларуси.

Первые отзывы о новом сезоне "Игры престолов" читайте на Sputnik уже в понедельник.