Как готовят сцену Летнего амфитеатра и все ли звезды репетируют?

Sputnik поговорил с главным звукорежиссером "Славянского базара" и узнал, как готовят сцену для разных артистов.

Подготовка к фестивалю начинается за несколько месяцев не только у дирекции с командой пиарщиков. Технический персонал тоже активно готовится загодя. Это важная составляющая концертов, которую обычно зрители не видят. А ведь именно от "звукарей" зависит, насколько хорошо будет звучать музыка артиста.



© Sputnik / Артем Бордовский Место главного звукорежиссера, откуда он будет руководить концертом

"У каждого артиста есть технический райдер, это неотъемлемая часть шоу.

У нас работа над "Славянским базаром" начинается за четыре месяца до начала фестиваля. На согласование райдера уходит время, потом становится понятно, что есть на самой площадке, а что нужно брать в аренду.

Как правило, к моменту концерта все решено, артист знает, какое будет стоять оборудование, звукорежиссер знает, какое будет оборудование. Все оговорено, и проблем возникать не должно", — рассказал Руслан Стабровский, главный звукорежиссер "Славянского базара".

Основное оборудование к концерту Стаса Михайлова установили за ночь. Время позволяло, поскольку других выступлений в Летнем амфитеатре запланировано не было. Однако бывает, что аппаратуру подключают буквально за минуты.



© Sputnik / Артем Бордовский Стас Михайлов (в белом) приехал за два часа до концерта: к саундчеку артист подходит ответственно

"Все зависит от масштаба концерта. Если это какие-то фонограммные концерты, то много времени особо не надо. Если работает живая команда, то нужно время. У нас когда-то был рекорд, мы полностью живую сцену Лаймы Вайкуле выставили за 5 минут 40 секунд. Включая инструменты, мониторы, все. У нас так получилось, что мы репетировали дважды в течение дня: утром приехали музыканты, мы выставили, потом они уехали — убрали. Ближе к вечеру приехала Лайма, мы опять выставили-убрали. И уже непосредственно перед концертом это заняло чуть больше пяти минут", — сообщил Стабровский.

Стас Михайлов приехал на саундчек за два часа до концерта. Как правило, этого времени хватает с излишком для репетиции и проверки звука, ведь многое согласовано на предыдущем этапе. Артист послушал звук в зале, внес небольшие корректировки и спустя 50 минут отправился в гримерку.



© Sputnik / Артем Бордовский Нестыковок на репетиции практически не было – все благодаря заранее спланированному техническому райдеру

Любые изменения по звуку сейчас делаются быстро благодаря цифровому оборудованию. Певцы, как правило, саундчеки не игнорируют, никто не бросает ответственность на звукорежиссера, все подходят к репетиции ответственно.

Параллельно сотрудницы Летнего амфитеатра обтирали влажные кресла: все-таки построенная крыша до конца не защищает от дождя. Техники в последний раз проверяли колонки и аппаратуру.



© Sputnik / Артем Бордовский Сотрудники Летнего амфитеатра совершают свои приготовления перед концертом

"Артисту может не понравиться все. С другой стороны, может и понравиться все. Раз на раз не приходится. Как правило, все, что может не понравиться, мы стараемся решить заранее. Все эти вещи оговариваются в райдере.

Кто-то не хочет, чтобы присутствовали зрители в зале. Это правило выполняется. Кто-то привык работать с микрофоном одной модели — и все тут.

И либо они привозят его с собой, либо находим уже мы", — добавил главный звукорежиссер "Славянского базара".

К слову, Стас Михайлов не разрешил присутствовать представителям СМИ на саундчеке. И всем сотрудникам в амфитеатре запретили снимать репетицию. Ответственность и сосредоточенность тут превыше всего.



© Sputnik / Артем Бордовский Техники делают последние приготовления перед концертом, проверяют аппаратуру

"Как правило, артисты на таких площадках на сольных концертах поют вживую, нет смысла возить такое огромное количество людей из технического персонала и оборудования, чтобы потом петь под фонограмму. Они поют вживую, они это могут", — сказал Руслан Стабровский.