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Умер режиссер "Ночи живых мертвецов" Джордж Ромеро

17.07.2017 06:32 — Новости Культуры | Tut.by  
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Режиссер серии фильмов о живых мертвецах, в том числе «Ночи живых мертвецов» (1968), Джордж Ромеро скончался на 78-м году жизни.


Фото: Reuters

Как пишет газета Los Angeles Timesсо ссылкой на партнера Ромеро, он умер в воскресенье после «непродолжительной, но агрессивной борьбы с раком легких».

Отмечается, что режиссер умер дома во время прослушивания саундтрека к «Тихому человеку» (1952) — одному из своих любимых фильмов. С ним были супруга Сюзанна Дероше Ромеро и дочь Тина. Других подробностей издание не приводит.

В 1968 году Ромеро снял первый фильм из цикла картин про зомби-апокалипсис «Ночь живых мертвецов», который совершил переворот в жанре фильмов ужасов, а также определил направление фильмов про зомби. Впоследствии режиссер снял несколько сиквелов к этой картине и несколько лент в жанре ужасов.

 
 
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Друг режиссера сообщил, что тот скончался после "непродолжительной, но агрессивной борьбы с раком легких".

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