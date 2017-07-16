|
Умер режиссер "Ночи живых мертвецов" Джордж Ромеро
17.07.2017 06:32 — Новости Культуры | Tut.by
Режиссер серии фильмов о живых мертвецах, в том числе «Ночи живых мертвецов» (1968), Джордж Ромеро скончался на 78-м году жизни.
Как пишет газета
Отмечается, что режиссер умер дома во время прослушивания саундтрека к «Тихому человеку» (1952) — одному из своих любимых фильмов. С ним были супруга Сюзанна Дероше Ромеро и дочь Тина. Других подробностей издание не приводит.
В 1968 году Ромеро снял первый фильм из цикла картин про зомби-апокалипсис «Ночь живых мертвецов», который совершил переворот в жанре фильмов ужасов, а также определил направление фильмов про зомби. Впоследствии режиссер снял несколько сиквелов к этой картине и несколько лент в жанре ужасов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Друг режиссера сообщил, что тот скончался после "непродолжительной, но агрессивной борьбы с раком легких".
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии