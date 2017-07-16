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Белорус и украинец - лидеры конкурса на "Славянском базаре". Кому достанется Гран-при?
17.07.2017 07:08 — Новости Культуры | Tut.by
Кому На вокальном конкурсе «Витебск-2017» на «Славянском базаре» завершилась творческая борьба, но интрига — кому какие награды достанутся — только усилилась. Судя по всему, Гран-при в размере 20 тысяч долларов и статуэтка «Золотая лира» в этот раз не найдут своего обладателя.
16 июля юные артисты из 15 стран исполнили в Летнем амфитеатре мировые хиты под фонограмму-«минусовку». В итоге за два дня финала белорус Егор Шаранков и украинец Влад Сытник набрали равное количество баллов — 151.
И хотя общий итог одинаков, но это была игра оценок. И можно только представить, как она сказалась на нервах молодых артистов. Егор в воскресенье спел кавер-версию композиции группы Queen — We are the champions. И к 75 баллам,
Еще в первом финальном туре определился квартет лидеров: белорус, украинец, россиянка и сербка. Не разбился он и по итогам двух выступлений. Правда, девушки теперь идут с незначительным отрывом от парней. У представительницы Сербии Невены Божович — 150 баллов, а у певицы из России Лилии Вельтман — 147.
В пятерке сильнейших — конкурсант из Италии Вальтер Риччи (142 балла). У Паулины Паулаускайте из Литвы и Айри из Казахстана — по 138 баллов, у Николы Чочева из Болгарии — 137.
Далее следуют представители Грузии (135 баллов), Мальты (130), Хорватии и Узбекистана (129), Мексики (121), Колумбии (120) и Польши (108).
Награждение лауреатов XXVI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017» состоится сегодня вечером — на торжественном закрытии «Славянского базара». Традиция чествовать лучших конкурсантов в Летнем амфитеатре
Не исключено, что Гран-при в этом году не будет. По правилам конкурса, если разница между лидером и следующим участником составляет менее 3-х баллов, эта награда не присуждается. Однако случается, что жюри отступает от этого правила. Так, в 2016-м Алексея Гросса и певца из Казахстана Адама отделяли всего 2 балла, но судьи все же отдали белорусу Гран-при.
В призовом фонде есть еще 1-я премия (в размере 15 тысяч долларов), 2-я премия (10 тысяч долларов) и 3-я премия (5 тысяч долларов). Премии жюри может делить между двумя конкурсантами. Но это право не распространяется на Гран-при и 1-ю, самую весомую.
На витебском конкурсе есть еще одна почетная награда — специальная премия имени Владимира Мулявина «За лучшее воплощение национальной темы, высокое исполнительское мастерство». С большой долей вероятности можно предположить, что она достанется кому-то из представителей американских континентов — мексиканке Донателле Пелайо Родригес или колумбийцу Асаэлю Куэсто.
На первом конкурсном выступлении Донателла вышла на сцену в образе чувственной Кармен, а на втором надела сомбреро и подпоясалась вышитым рушником с надписью «Беларусь». Национальный колорит привносил в свои выходы на сцену и 18-летний Асаэль, к слову, самый младший участник конкурса.
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Судя по всему, Гран-при в размере 20 тысяч долларов и статуэтка "Золотая лира" в этот раз не найдут своего обладателя.
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