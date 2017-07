Кому На вокальном конкурсе «Витебск-2017» на «Славянском базаре» завершилась творческая борьба, но интрига — кому какие награды достанутся — только усилилась. Судя по всему, Гран-при в размере 20 тысяч долларов и статуэтка «Золотая лира» в этот раз не найдут своего обладателя.



Егор Шаранков (Беларусь). Фото: Игорь Матвеев

16 июля юные артисты из 15 стран исполнили в Летнем амфитеатре мировые хиты под фонограмму-«минусовку». В итоге за два дня финала белорус Егор Шаранков и украинец Влад Сытник набрали равное количество баллов — 151.

И хотя общий итог одинаков, но это была игра оценок. И можно только представить, как она сказалась на нервах молодых артистов. Егор в воскресенье спел кавер-версию композиции группы Queen — We are the champions. И к 75 баллам, заработанным в субботу за песню «Крыжы» на белорусском языке, приплюсовал 76. Влад, исполнив You raise me up из репертуара американского певца Джоша Гробана, получил от жюри 75 баллов — вдобавок к 76-ти за украинскую песню «Соколята» в первый конкурсный день.



Влад Сытник (Украина). Фото: Игорь Матвеев

Еще в первом финальном туре определился квартет лидеров: белорус, украинец, россиянка и сербка. Не разбился он и по итогам двух выступлений. Правда, девушки теперь идут с незначительным отрывом от парней. У представительницы Сербии Невены Божович — 150 баллов, а у певицы из России Лилии Вельтман — 147.

В пятерке сильнейших — конкурсант из Италии Вальтер Риччи (142 балла). У Паулины Паулаускайте из Литвы и Айри из Казахстана — по 138 баллов, у Николы Чочева из Болгарии — 137.

Далее следуют представители Грузии (135 баллов), Мальты (130), Хорватии и Узбекистана (129), Мексики (121), Колумбии (120) и Польши (108).



Невена Божович (Сербия). Фото: Игорь Матвеев



Лилия Вельтман (Россия). Фото: Игорь Матвеев

Награждение лауреатов XXVI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017» состоится сегодня вечером — на торжественном закрытии «Славянского базара». Традиция чествовать лучших конкурсантов в Летнем амфитеатре появилась в 2015 году. Тогда Гран-при увез в Казахстан Димаш Кудайберген. В 2016-м главная награда конкурса досталась белорусу Алексею Гроссу.

Не исключено, что Гран-при в этом году не будет. По правилам конкурса, если разница между лидером и следующим участником составляет менее 3-х баллов, эта награда не присуждается. Однако случается, что жюри отступает от этого правила. Так, в 2016-м Алексея Гросса и певца из Казахстана Адама отделяли всего 2 балла, но судьи все же отдали белорусу Гран-при.

В призовом фонде есть еще 1-я премия (в размере 15 тысяч долларов), 2-я премия (10 тысяч долларов) и 3-я премия (5 тысяч долларов). Премии жюри может делить между двумя конкурсантами. Но это право не распространяется на Гран-при и 1-ю, самую весомую.



Донателла Пелайо Родригес (Мексика). Фото: Сергей Серебро



Асаэль Куэсто (Колумбия). Фото: Сергей Серебро

На витебском конкурсе есть еще одна почетная награда — специальная премия имени Владимира Мулявина «За лучшее воплощение национальной темы, высокое исполнительское мастерство». С большой долей вероятности можно предположить, что она достанется кому-то из представителей американских континентов — мексиканке Донателле Пелайо Родригес или колумбийцу Асаэлю Куэсто.

На первом конкурсном выступлении Донателла вышла на сцену в образе чувственной Кармен, а на втором надела сомбреро и подпоясалась вышитым рушником с надписью «Беларусь». Национальный колорит привносил в свои выходы на сцену и 18-летний Асаэль, к слову, самый младший участник конкурса.