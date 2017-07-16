ВИТЕБСК, 17 июл — Sputnik. Последние представления различных программ пройдут в фестивальном Витебске в этот понедельник, а подытожит "Славянский базар" концерт на торжественном закрытии.



© Sputnik / Артем Бордовский Как готовят сцену Летнего амфитеатра и все ли звезды репетируют?

У тех, кто не успел за фестивальные дни, есть последний шанс насладиться кукольными театрами. В 10:30, 11:00, 12:30 и 13:00 в белорусском театре "Лялька" пройдут последние спектакли.

Начиная с 12 часов также последние представления подготовит Фэст уличного искусства "На семи ветрах": в комплекте выступление музыкальных групп, уличных танцоров и циркачей. Дислокация — улица Толстого, Пушкинская площадь и Центр современного искусства.

В шесть вечера в Летнем амфитеатре споет Валерий Меладзе с программой "Мой брат". В семь вечера российские театры представят постановки "Макбет" и "Мужской аромат" (места проведения — театр Якуба Коласа и КЗ "Витебск").

В десять вечера в Летнем амфитеатре пройдет торжественное закрытие "Славянского базара". На сцене выступят Стас Михайлов, Егор Крид, Сосо Павлиашвили, Петр Елфимов и другие. А в два часа ночи здесь же юбилейный концерт даст группа "Руки вверх".