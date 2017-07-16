Новый рекорд фестиваля «Славянский базар в Витебске» установлен 16 июля — белорусско-литовский дуэт мастеров презентовал публике гигантскую деревянную ложку.





Три дня мастер художественной обработки дерева из городского поселка Руба под Витебском Михаил Зеньков и скульптор, постоянный участник знаменитого фестиваля «Казюкас» Виргилиюс Вайчунас виртуозно работали пилами и другими инструментами. Постепенно из осинового бревна вырисовывался контур ложки, форма которой, по утверждению Михаила Зенькова, является исконно белорусской.

«Дед мой такие еще вырезал. Работали рьяно, так, что не каждый инструмент выдержал бы. Спасибо фирме-спонсору, которая не только отличные инструменты предоставила, но и снабжала бензином, маслом. Нас самих же подкармливал в эти дни Витянас с ярмарки „Казюкас“, который со своим рестораном участвует здесь в проекте FESTПИКНИК. Так что рекорд фестиваля поставлен не только нами, тут усилия многих. И эта ложка будет символом гостеприимности белорусов», — отметил Михаил Зеньков.

Во время презентации произвели замеры. Оказалось, что длина ложки — 5 м 94 см. Вес попробовали хотя бы ощутить: около 10 мужчин смогли лишь слегка приподнять ее. Как много еды в нее поместится, тоже не измеряли.

На площадке возле концертного зала (именно здесь трудились и презентовали итог работы мастера) ложка будет находиться недолго. Дирекция фестиваля распорядится ее судьбой на свое усмотрение. Возможно, поместит на каком-то видном месте с надписью «Витебск-2017» и автографами авторов.

Один из организаторов проекта Роман Бояринцев поблагодарил мастеров в традиционной для «Казюкаса» манере — связками сушек. Всех присутствовавших также угостили.