МИНСК, 17 июл — Sputnik. Американский режиссер, автор ряда фильмов о зомби-апокалипсисе Джордж Ромеро скончался в возрасте 77 лет в США, сообщил телеканал Fox-News.

Родоначальник жанра зомби-хорроров долгое время боролся с раком легких. По словам менеджера режиссера Криса Ро, Ромеро скончался во сне в своем доме.

Ромеро является автором целого цикла картин про зомби-апокалипсис. Первый его фильм, посвященный этой тематике, вышел в 1968 году под названием "Ночь живых мертвецов". Вторая картина, "Как мухи на мед", вышла три года спустя.

Ромеро снял 18 картин, к которым выступал автором сценария, а всего он принял участие в различных ипостасях в создании 71 фильма.