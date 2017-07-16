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Создатель "Ночи живых мертвецов" Ромеро умер от рака легких

17.07.2017 09:25 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 июл — Sputnik. Американский режиссер, автор ряда фильмов о зомби-апокалипсисе Джордж Ромеро скончался в возрасте 77 лет в США, сообщил телеканал Fox-News.

Родоначальник жанра зомби-хорроров долгое время боролся с раком легких. По словам менеджера режиссера Криса Ро, Ромеро скончался во сне в своем доме.

Ромеро является автором целого цикла картин про зомби-апокалипсис. Первый его фильм, посвященный этой тематике, вышел в 1968 году под названием "Ночь живых мертвецов". Вторая картина, "Как мухи на мед", вышла три года спустя.

Ромеро снял 18 картин, к которым выступал автором сценария, а всего он принял участие в различных ипостасях в создании 71 фильма.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам менеджера известного мастера ужасов, Ромеро скончался в собственном доме во сне.

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