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Белорусский артист претендует на Гран-при "Славянского базара"

17.07.2017 09:44 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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ВИТЕБСК, 17 июл — Sputnik. Представитель Беларуси на конкурсе молодых исполнителей в рамках фестиваля "Славянский базар в Витебске" претендует на Гран-при, передает корреспондент Sputnik из столицы музыкального форума.

Беларусь на конкурсе молодых исполнителей в рамках "Славянского базара" представляет 19-летний студент Егор Шаранков. По итогам своих выступлений молодой артист смог вырваться в число лидеров рейтинга.

Белорусский артист претендует на Гран-при "Славянского базара"
© Sputnik Григорий Сысоев
Меладзе и Егор Крид споют в последний день "Славянского базара"

Так, по итогам второго дня финала конкурса молодых исполнителей Егор Шаранков в сумме набрал 151 балл — высоких оценок он заслужил своим исполнением песни группы Queen "We are the champions".

Такое же количество баллов набрал и исполнитель Влад Сытник, который представляет на "Славянском базаре" Украину.

Оба артиста претендуют на вручение Гран-при конкурса, однако из-за равного количества баллов жюри может не вручать главный приз, тогда Шаранков и Сытник будут объявлены обладателями первого места на шоу.

Беларусь побеждала на конкурсе "Славянского базара" и в прошлом году — Гран-при тогда взял исполнитель Алексей Гросс.

Торжественная церемония закрытия "Славянского базара" этого года и подведение итогов произойдет вечером в понедельник на сцене Летнего амфитеатра.

 
Теги: Витебск
 
 
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Одинаковое с белорусом Егором Шаранковым количество очков набрал и певец Влад Сытник из Украины.

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