МИНСК, 17 июл — Sputnik. Видео с конфузом российской певицы Славы на церемонии открытия фестиваля "Славянский базар в Витебске" собрало на YouTube более ста тысяч просмотров всего за несколько дней.

Слава выступала на открытии "Славянского базара", где в качестве зрителей присутствовали президент Беларуси Александр Лукашенко и его молдавский коллега Игорь Додон. В ходе исполнения песни "Одиночество" с исполнительницей произошло сразу несколько конфузов.

Многие зрители обратили внимание на то, что пела Слава под фонограму и не попадала в слова — впрочем, на церемониях открытия и закрытия "Славянского базара" под "плюс" свои песни исполняют все артисты.

Скандал разразился и из-за того, что у Славы на глазах президентов порвалась шлейка платья, и исполнительнице пришлось придерживать грудь. После она извинилась за случившееся, однако видео стало вирусным и собрало более 100 тысяч просмотров за несколько дней.

В прошлом году конфуз из-за фонограмы случился и у заслуженной артистки Беларуси Алены Ланской — она внезапно "запела" мужским голосом, однако позже прокомментировала ситуацию .