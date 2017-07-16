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Видео конфуза Славы на "Славянском базаре" собрало 100 тыс. просмотров
17.07.2017 11:01 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 июл — Sputnik. Видео с конфузом российской певицы Славы на церемонии открытия фестиваля "Славянский базар в Витебске" собрало на YouTube более ста тысяч просмотров всего за несколько дней.
Слава выступала на открытии "Славянского базара", где в качестве зрителей присутствовали президент Беларуси Александр Лукашенко и его молдавский коллега Игорь Додон. В ходе исполнения песни "Одиночество" с исполнительницей произошло сразу несколько конфузов.
Многие зрители обратили внимание на то, что пела Слава под фонограму и не попадала в слова — впрочем, на церемониях открытия и закрытия "Славянского базара" под "плюс" свои песни исполняют все артисты.
Скандал разразился и из-за того, что у Славы на глазах президентов порвалась шлейка платья, и исполнительнице пришлось придерживать грудь. После она извинилась за случившееся, однако видео стало вирусным и собрало более 100 тысяч просмотров за несколько дней.
В прошлом году конфуз из-за фонограмы случился и у заслуженной артистки Беларуси Алены Ланской — она внезапно "запела" мужским голосом, однако позже
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Исполнительница "спела" свою песню "Одиночество" под фонограмму, а во время выступления у нее порвалось платье.
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