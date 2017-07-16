Куда в Витебске вечером 16 июля шли женщины в самых красивых платьях и на самых экстремальных шпильках? Для кого скупили в ларьках все самые лучшие букеты? Кто хоть немного знаком с афишей «Славянского базара», сразу определял — толпы женщин направлялись в Летний амфитеатр на сольник Стаса Михайлова. Корреспонденты TUT.BY побывали на концерте и убедились: за своего любимца дамы пойдут хоть в огонь, хоть в воду. Всего на концерт Стаса Михайлова пришли более 6 тысяч человек, во многом благодаря «Евроопту», который разыграл среди своих покупателей 1500 билетов в игре «Удача в придачу!».





В Витебске в воскресенье целый день шел дождь и было по-осеннему холодно, но Михайлов собрал аншлаг. Фанатки даже ехали целыми автобусами из других городов. Некоторые женщины пришли на концерт с подругами, другие нежно вели под локоток мужа или друга. На лицах мужчин явственно читалось жертвенное: «Любимая, все для тебя!».

Крыша защищала от дождя не всех зрителей, и практически пол-амфитеатра укрывались от мороси под зонтами. Это мешало в полную силу расслабиться и аплодировать певцу. Но Стас на сцене поистине «божил» — и это компенсировало фанаткам все неудобства.













Певец приехал на «Славянский базар» в четвертый раз. До этого был здесь в 2008-м, 2010-м и 2014-м. Девять лет назад скромно выступил на гала-концерте закрытия фестиваля. А потом уже давал только сольники. Но наиболее мощно ударил по женским сердцам вчера.

Программа называлась «Лучший день», с одноименной песней Стас и вышел к зрителям. И сразу же возле сцены собралась толпа поклонниц с цветами. Но охранники сдерживали их пыл. Правда, галантно пускали озябших женщин под свои зонтики.









— А что вы не пускаете людей? Пускайте! Время у нас ограничено, — сказал охранникам Михайлов.

До этого он анонсировал:

— В два часа нам надо как-то уложиться. Поэтому я буду больше петь, меньше говорить. Но стены между нами не будет: песни многим знакомы, подпевайте!

Позже к Стасу выстраивались уже целые очереди с букетами. Там были не только дамы, но и дети и несколько мужчин. «Очередь как к Мавзолею», — заметил кто-то на соседнем ряду. Певец принимал цветы, позволял себя целовать, делать фото и селфи.

Старые хиты Михайлов чередовал с новыми песнями. Звучали «Все для тебя», «Посланница небес», «Под прицелом объективов», «Золотое сердце», «Поделим небо», «Девочка-лето», «Свеча», «Ну вот и все» и другие. Артист всячески пытался согреть зал — выбирал в основном энергичные композиции, просил танцевать, делать «волну». Была и песня специально для мужчин — «Я прожигаю жизнь свою».





После перерыва, вызванного необходимостью сменить костюм, певец, казалось, изменил и настроение — стал более серьезным, заговорил о Боге, о своем нелегком пути к сцене, об испытании славой. Перед тем как исполнить «Страдая, падая, взлетая», сказал: «Это лучшее, что я написал за 48 лет жизни».

— Господь подарил мне потрясающую публику — в ней нет случайных людей, — признался Стас. И произнес небольшую проповедь: «Свой талант есть у каждого. Я хочу, чтобы вы состоялись как люди. Но на первое место нужно всегда ставить Бога. Тогда не будет ошибок. И все станет на свои места».

Своих музыкантов Михайлов назвал «лучшими в стране».

Через два часа, как и обещал, Стас стал прощаться, но публика не отпускала своего любимца. Три раза Михайлов спел на бис. И ушел — как король, под песню «Я украду все звезды для тебя». Некоторые фанатки к этому моменту уже впали в глубочайшую степень экзальтации.









На пресс-конференции в воскресенье Стас Михайлов поделился с журналистами:

— Слава — это испытание. Раньше я очень хотел этой славы, не понимая, правда, зачем. В 20 лет ходил возле новых светящихся клубов на Арбате. И мечтал: выступлю ли я когда-нибудь здесь? Тогда это казалось настоящим счастьем. Повсюду разносил кассеты, но их никто не брал. Тогда, в молодости, я славы не получил. Стал нужным только к 40 годам. Но если я пойму, что мне больше нечего сказать, уйду со сцены. Сцена — это донорское место, где ты отдаешь. И человек не может быть все время на волне.

На вопрос: «Не надоело ли более 20 лет петь „Все для тебя“?» — Михайлов ответил:

— Она у меня вызывает легкое веселье, конечно, я уже устал от нее. Я никогда на нее не ставил, но в итоге она стала некой отправной точкой, с которой начался Михайлов. Но люди всегда ждут эту песню, поэтому я включаю ее в концерт и предлагаю публике спеть ее самим. Артист должен петь не то, что ему нравится, а то, что нравится людям.















Михайлов сообщил журналистам, что из всех соцсетей он есть только в инстаграме, а фото своего роскошного дома, которое недавно появилось в интернете, прокомментировал так:

— Я не родился в семье, где все было. И помню то время, когда жил в съемной 1-комнатной квартире. Но всю жизнь я работал. Заработал на хорошее жилье, и мне за это не стыдно.

Поделился с прессой и житейской мудростью:

— Чем старше становлюсь, тем больше каждый день для меня становится подарком. Просыпаешься живой-здоровый, и слава Богу! Дети есть, семья есть, ты востребован. Что еще нужно? Даже самый неверующий человек рано или поздно поймет, для чего мы живем. Всем свойственно хандрить, и я тоже не всегда встаю по утрам такой блаженный с невероятным настроением. Мне свойственно грустить, срываться на кого-то из-за своего горячего характера. Понимаю, как надо жить, но жить так пока у меня не получается. Ориентиры есть, еще многому надо учиться.

И на десерт — две хорошие новости для поклонниц Стаса. Первая: 17 июля, для гала-концерта закрытия «Славянского базара», Михайлов подготовил две премьеры — «Китай» и «Нас обрекла любовь». И вторая: примерно через полгода артист планирует тур по городам Беларуси. «Приеду с удовольствием, в графике 6−8 городов», — объявил он.