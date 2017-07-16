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"Я не знаю вас, я просто был карманником". Вор вернул мужчине украденные пять лет назад деньги

17.07.2017 13:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Пользователь социального новостного сайта Reddit поделился историей, как незнакомый человек вернул ему украденные ранее 140 долларов. На публикацию обратил внимание medialeaks.ru.

Фото: reddit.com

В приложенной записке экс-вор написал, что был наркозависимым и отбирал деньги у всех, кого мог, чтобы достать еще одну дозу.

— Я даже не знаю вас, я просто был карманником и вытащил бумажник прямо из вашей сумки.

Вскоре после кражи (действие этой истории происходило в американской Флориде) мужчина оказался в лечебнице и стал вести трезвый образ жизни.

— Так прошло четыре года, и вот я случайно нашел у себя вашу карточку в старом барахле, и по имени я узнал, где вы работаете. И вот я здесь. Не могу представить, какую фрустрацию и отчаяние я заставил вас испытать, не говоря о времени и усилиях, которые вам потребовались, чтобы заменить утраченное. То, что я сделал, — непростительно, но я был бы рад отплатить вам за это небольшим количеством денег.

Бывший вор пообещал, что продолжит жить честной жизнь и пожелал своей бывшей жертве счастья, процветания и здоровья.

 
 
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Пользователь социального новостного сайта Reddit поделился историей, как незнакомый человек вернул ему украденные ранее 140 долларов. На публикацию обратил внимание...

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