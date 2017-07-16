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Прокатчик: мы хотим показать фильм "Крым" в Беларуси
17.07.2017 14:37 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 июл – Sputnik. Фильм российского режиссера Алексея Пиманова "Крым" хотят показать в Беларуси, сообщили Sputnik в кинокомпании "Парадиз" в понедельник.
© Sputnik/ Констанция Ждановская
Посольство Украины передало ноту в МИД Беларуси из-за демонстрации в кинотеатрах трейлера к фильму "Крым". Как уже заявили в столичной государственной сети кинотеатров, показывать в Минске его не планируют. Впрочем, российская компания все же хочет продемонстрировать его и в Беларуси.
"Мы ведем переговоры с белорусскими партнерами о прокате фильма в Беларуси", – сообщили Sputnik в компании "Парадиз".
С какой конкретно сетью кинотеатров переговоры ведутся, собеседники Sputnik не уточнили. "Пока мы об этом не говорим, но, надеемся, что белорусские зрители фильм увидят", – заключили в "Парадиз".
Лента Пиманова "Крым" рассказывает историю любви юноши из Севастополя и девушки из Киева на фоне событий 2014 года – референдума и присоединения полуострова в состав России.
В российский прокат картина выйдет 29 сентября текущего года.
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В планах минского Киновидеопроката российской ленты нет, однако переговоры могут вестись и с другими дистрибьюторами.
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