МИНСК, 17 июл – Sputnik. Фильм российского режиссера Алексея Пиманова "Крым" хотят показать в Беларуси, сообщили Sputnik в кинокомпании "Парадиз" в понедельник.



© Sputnik/ Констанция Ждановская Киновидеопрокат пояснил причину показа в Минске трейлера фильма "Крым"

Посольство Украины передало ноту в МИД Беларуси из-за демонстрации в кинотеатрах трейлера к фильму "Крым". Как уже заявили в столичной государственной сети кинотеатров, показывать в Минске его не планируют. Впрочем, российская компания все же хочет продемонстрировать его и в Беларуси.

"Мы ведем переговоры с белорусскими партнерами о прокате фильма в Беларуси", – сообщили Sputnik в компании "Парадиз".

С какой конкретно сетью кинотеатров переговоры ведутся, собеседники Sputnik не уточнили. "Пока мы об этом не говорим, но, надеемся, что белорусские зрители фильм увидят", – заключили в "Парадиз".

Лента Пиманова "Крым" рассказывает историю любви юноши из Севастополя и девушки из Киева на фоне событий 2014 года – референдума и присоединения полуострова в состав России.

В российский прокат картина выйдет 29 сентября текущего года.