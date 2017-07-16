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Кот-психотерапевт каждый день помогает пожарным, которые когда-то спасли его от голода

17.07.2017 16:10 — Новости Культуры | Tut.by  
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Котенок по кличке Флейм Арсон помогает пожарным справляться со стрессом после тяжелых вызовов. Два года назад один из сотрудников спас его, найдя около станции почти умирающим от голода, а теперь котик спасает каждый день самих пожарных, отвлекая их от ужасов, с которыми они сталкиваются.

Два года назад один из пожарных в американском штате Южная Каролина Джордан Лид возвращался с вызова и вдруг услышал в траве мяуканье. Как рассказал ABC News сам мужчина, он решил посмотреть, кто издает эти звуки, и увидел крошечного рыжего котенка, который выглядел очень истощенным.

Флейм Арсон в долгу за проявленную к нему заботу не остался, и даже начальник признал, что кот теперь сам помогает пожарным.

— Мои ребята каждый день видят ужасные вещи, ужасные происшествия. Каждый день у них огромный стресс, а кот помогает этот стресс снять. После всего плохого, что произошло, он их, можно сказать, «лечит», как психотерапевт.

Как рассказывает нашедший котенка Джордан, питомец терпеливо ждет, пока пожарные вернутся с очередного вызова. Когда они приезжают, кот трется об машину, чтобы понять, где они были, идет за пожарными в раздевалку и садится рядом с ними.

— Он начинает с тобой играть и тереться об тебя. И ты забываешь о том страшном пожаре, с которого только что вернулся. Потому что все, чего хочет этот кот, — это играться и быть любимым.

У Флейма Арсона даже есть своя форма, как у настоящего пожарного, и вообще он не только снимает стресс, но и проверяет, хорошо ли остальные сделали свою работу.

Также у кота есть свой собственный офис.

Но когда ему там надоедает, пожарные вывозят его на прогулку.

Мужчины говорят, что котик стал неотъемлемой частью их повседневной жизни.

— Флейм Арсон задает с утра весь тон дня. Без него никак. Он тебе будто говорит: «Остановись, расслабься, решай проблемы по мере поступления».

 
 
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Котенок по кличке Флейм Арсон помогает пожарным справляться со стрессом после тяжелых вызовов. Два года назад один из сотрудников спас его, найдя около станции...

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