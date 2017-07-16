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Кот-психотерапевт каждый день помогает пожарным, которые когда-то спасли его от голода
17.07.2017 16:10 — Новости Культуры | Tut.by
Котенок по кличке Флейм Арсон помогает пожарным справляться со стрессом после тяжелых вызовов. Два года назад один из сотрудников спас его, найдя около станции почти умирающим от голода, а теперь котик спасает каждый день самих пожарных, отвлекая их от ужасов, с которыми они сталкиваются.
Два года назад один из пожарных в американском штате Южная Каролина Джордан Лид возвращался с вызова и вдруг услышал в траве мяуканье. Как
Флейм Арсон в долгу за проявленную к нему заботу не остался, и даже начальник признал, что кот теперь сам помогает пожарным.
— Мои ребята каждый день видят ужасные вещи, ужасные происшествия. Каждый день у них огромный стресс, а кот помогает этот стресс снять. После всего плохого, что произошло, он их, можно сказать, «лечит», как психотерапевт.
Как рассказывает нашедший котенка Джордан, питомец терпеливо ждет, пока пожарные вернутся с очередного вызова. Когда они приезжают, кот трется об машину, чтобы понять, где они были, идет за пожарными в раздевалку и садится рядом с ними.
— Он начинает с тобой играть и тереться об тебя. И ты забываешь о том страшном пожаре, с которого только что вернулся. Потому что все, чего хочет этот кот, — это играться и быть любимым.
У Флейма Арсона даже есть своя форма, как у настоящего пожарного, и вообще он не только снимает стресс, но и проверяет, хорошо ли остальные сделали свою работу.
Также у кота есть свой собственный офис.
Но когда ему там надоедает, пожарные вывозят его на прогулку.
Мужчины говорят, что котик стал неотъемлемой частью их повседневной жизни.
— Флейм Арсон задает с утра весь тон дня. Без него никак. Он тебе будто говорит: «Остановись, расслабься, решай проблемы по мере поступления».
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Котенок по кличке Флейм Арсон помогает пожарным справляться со стрессом после тяжелых вызовов. Два года назад один из сотрудников спас его, найдя около станции...
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