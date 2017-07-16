Кот-психотерапевт каждый день помогает пожарным, которые когда-то спасли его от голода

Котенок по кличке Флейм Арсон помогает пожарным справляться со стрессом после тяжелых вызовов. Два года назад один из сотрудников спас его, найдя около станции почти умирающим от голода, а теперь котик спасает каждый день самих пожарных, отвлекая их от ужасов, с которыми они сталкиваются.

Публикация от Flame the arson cat (@flamethearsoncat) Июн 3 2016 в 5:26 PDT

Два года назад один из пожарных в американском штате Южная Каролина Джордан Лид возвращался с вызова и вдруг услышал в траве мяуканье. Как рассказал ABC News сам мужчина, он решил посмотреть, кто издает эти звуки, и увидел крошечного рыжего котенка, который выглядел очень истощенным.

Флейм Арсон в долгу за проявленную к нему заботу не остался, и даже начальник признал, что кот теперь сам помогает пожарным.

— Мои ребята каждый день видят ужасные вещи, ужасные происшествия. Каждый день у них огромный стресс, а кот помогает этот стресс снять. После всего плохого, что произошло, он их, можно сказать, «лечит», как психотерапевт.

Публикация от Flame the arson cat (@flamethearsoncat) Сен 6 2016 в 5:52 PDT

Как рассказывает нашедший котенка Джордан, питомец терпеливо ждет, пока пожарные вернутся с очередного вызова. Когда они приезжают, кот трется об машину, чтобы понять, где они были, идет за пожарными в раздевалку и садится рядом с ними.

— Он начинает с тобой играть и тереться об тебя. И ты забываешь о том страшном пожаре, с которого только что вернулся. Потому что все, чего хочет этот кот, — это играться и быть любимым.

Публикация от Flame the arson cat (@flamethearsoncat) Мар 16 2016 в 5:49 PDT

У Флейма Арсона даже есть своя форма, как у настоящего пожарного, и вообще он не только снимает стресс, но и проверяет, хорошо ли остальные сделали свою работу.

Публикация от Flame the arson cat (@flamethearsoncat) Ноя 27 2015 в 6:08 PST

Также у кота есть свой собственный офис.

Публикация от Flame the arson cat (@flamethearsoncat) Апр 12 2017 в 7:10 PDT

Но когда ему там надоедает, пожарные вывозят его на прогулку.

Публикация от Flame the arson cat (@flamethearsoncat) Май 25 2016 в 5:39 PDT

Мужчины говорят, что котик стал неотъемлемой частью их повседневной жизни.

— Флейм Арсон задает с утра весь тон дня. Без него никак. Он тебе будто говорит: «Остановись, расслабься, решай проблемы по мере поступления».