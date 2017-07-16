Борьба за гения. Почему у филармонии появится другой памятник Мулявину

В 2014 году в Екатеринбурге был открыт памятник Владимиру Мулявину, художественному руководителю ВИА «Песняры». Предполагалось, что точно такой же памятник появится и в Минске — у стен Белорусской государственной филармонии. Причем, скульптор будет один и тот же — Сергей Логвин, который победил на специальном конкурсе. Но спустя три года в Минске собираются устанавливать совсем другую скульптуру, пишут naviny.by .



Фото с сайта via-pesnyary.ru

Решение без конкурсов

Памятник Владимиру Мулявину установят в сквере за филармонией. Предполагается, что открытие состоится в начале сентября — в канун праздника города. Никаких дополнительных конкурсов не проводилось, однако объявлено, что на бульваре Мулявина будет установлена другая работа — скульптора Александра Кострюкова.

Сам скульптор признался, что всей информацией о том, как его работа вдруг стала востребованной, не владеет. Кострюков не раз встречался с Владимиром Мулявиным, а после его смерти — со Светланой Пенкиной, вдовой песняра. Именно она утвердила надгробный памятник Мулявину, созданный Александром Кострюковым.

— Знаю, что в Екатеринбурге на заседании у губернатора утвердили мой проект. Памятник Владимиру Мулявину в Минске — это дар Свердловской области городу, в котором песняр состоялся как гениальный музыкант, — рассказал Александр Кострюков. — Ко мне в мастерскую приезжали представители Министерства культура Свердловской области, были здесь и дети Владимира Георгиевича. В общем, в какой-то момент поступила команда от Министерства культуры Беларуси срочно делать памятник. Уже выбрана площадка на бульваре Мулявина, кроме памятника там предусмотрено сооружение небольшой сцены, и, я полагаю, это место станет знаковым в нашем городе.



Проект памятника Владимиру Мулявину. Изображение с сайта minsknews.by

По словам Кострюкова, высота памятника будет всего два метра — этого достаточно, чтобы памятник вписался в предложенную площадку, и в то же время он не будет «давить» на людей, гуляющих по бульвару:

— Владимир Георгиевич был очень скромным человеком, и мой замысел в том, чтобы показать его настоящего, чтобы, образно говоря, поклонники могли посмотреть в глаза.

О нормах этики и соблюдении закона

«О том, что в Минске будет уставлен памятник Владимиру Мулявину, созданный моим коллегой Александром Кострюковым, я узнал из прессы, — поделился Сергей Логвин. — Также мне известно, что дочь песняра Марина Владимировна сплотила вокруг себя команду, которая лоббировала работу Кострюкова. К слову, он тоже участвовал в конкурсе, но победил тогда я. Вмешиваться в ход событий я не буду, просто хочу, чтобы соблюдались нормы этики и закона».

Между тем, по условиям договора с Сергеем Логвиным, за первый памятник работа автора оплачивалась долевым способом: часть выплатила администрация Свердловской области, часть — Минкульт Беларуси. Напомним, что памятник на Урале стоит уже три года. Скульптор получил то, что причиталось от российской стороны, белорусских же денег по сей день не держал в руках.



Памятник Владимиру Мулявину в Екатеринбурге. Фото: Посольство Республики Беларусь в Российской Федерации

Говоря о соблюдении норм закона, Сергей Логвин подразумевал тот факт, что по поводу нового памятника не проводился конкурс, нет решения Республиканского монументального совета.

Между тем, чиновники активно говорят об установке памятника: где, когда и кто автор. Председатель Республиканского монументального совета Михаила Борозна отказался комментировать происходящее для Naviny.by, однако рекомендовал по этому вопросу обратиться в Минкульт.

В ответ на запрос Naviby.by об установке памятника, Министерство культуры ответило, что «данная инициатива рассматривается в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь».

А раз в ответе только общие слова, то остается много конкретных вопросов.

«Сложившаяся ситуация возмущает скульпторов: есть ряд интересных работ, но не было возможности показать их, — говорит председатель Белорусского союза художников Григорий Ситница. — Есть закон, и в нем четко прописаны все процедуры: сперва объявляется конкурс, выбирается лучшая модель, проводится тендер на исполнение. Республиканский художественный совет принимает работу от эскиза до готовой скульптуры. Всем интересно, где, когда и в каком персональном составе жюри состоялось заседание и каким образом выбрали именно эту работу, но ответа на эти вопросы нет».

Судя по всему, члены БСХ намерены требовать, чтобы процедура выбора памятника прошла в соответствии с нормами закона.

За филармонией — памятник, фонтан, клумбы и сцена



Памятник Мулявину предполагается установить на месте вот этого дерева. Фото Сергея Балая, БелаПАН

Пока же чиновники исходят из того, что около филармонии будет установлен именно работа Кострюкова. Как рассказал Naviny.by генеральный директор Белгосфилармонии Александр Гарбар, с автором скультуры состоялось несколько встреч, сейчас идет процесс обсуждения проекта памятника на уровне Минкульта. По заказу руководства филармонии разработан эскизный план благоустройства бульвара Мулявина. Планируется, что здесь будет не только памятник, но и фонтан, клумбы и сцена.

«Все это довольно дорого, даже клумба, но наши артисты настолько загорелись этой идеей, что готовы привезти цветы со своих дач», — сказал Александр Гарбар. Он напомнил, что возле филармонии заложена Аллея славы, где посажены именные ели ныне здравствующих народных артистов Беларуси и СССР. В ближайших планах — Аллея звезд, на которой будут увековечены имена ушедших народных артистов — Владимира Мулявина, Евгения Глебова, Светланы Данилюк, Виктора Вуячича и других.

Также в планах руководства филармонии — летняя концертная площадка на бульваре Мулявина.

— Здесь всегда отдыхают люди. Наши музыканты могут летом перенести репетиции с классов на улицу — уверен, горожане с удовольствиям будут слушать музыку. Моя мечта, чтобы на бульваре вместе с памятником песняру появился целый культурно-ландшафтный комплекс, и это место стало популярным среди любителей музыки.

Как резюмируют naviny.by, никто не против памятника Владимиру Мулявину, никто не против работы Александра Кострюкова и его лично. Но кулуарность принятия решений, игнорирование требований закона и игра в молчанку чиновников Минкульта не могут не вызывать возмущения.