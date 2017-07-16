Depeche Mode внезапно отменили концерт в Минске

МИНСК, 17 июл – Sputnik. Концерт британской рок-группы Depeche Mode отменен, музыканты просят у поклонников прощения за это, говорится на сайте коллектива.

Концерт должен был пройти в рамках мирового турне группы в понедельник 17 июля на "Минск-Арене".

"Мы с сожалением сообщаем, что из-за болезни участника группы Depeche Mode будет не в состоянии провести сегодня вечером концерт на "Минск-Арене", – говорится в сообщении.

По информации группы, сейчас она рассматривает варианты переноса шоу на другое время.

"Приносим извинения всем фанатам в Минске и благодарим их за понимание и терпение", – заключили музыканты.