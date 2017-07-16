ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Depeche Mode внезапно отменили концерт в Минске

17.07.2017 19:20 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 17 июл – Sputnik. Концерт британской рок-группы Depeche Mode отменен, музыканты просят у поклонников прощения за это, говорится на сайте коллектива.

Концерт должен был пройти в рамках мирового турне группы в понедельник 17 июля на "Минск-Арене".

"Мы с сожалением сообщаем, что из-за болезни участника группы Depeche Mode будет не в состоянии провести сегодня вечером концерт на "Минск-Арене",  – говорится в сообщении.

По информации группы, сейчас она рассматривает варианты переноса шоу на другое время.

"Приносим извинения всем фанатам в Минске и благодарим их за понимание и терпение", – заключили музыканты.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации группы, сейчас она рассматривает варианты переноса шоу на другое время.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Борьба за гения. Почему у филармонии появится другой памятник Мулявину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика