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Depeche Mode внезапно отменили концерт в Минске
17.07.2017 19:20 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 июл – Sputnik. Концерт британской рок-группы Depeche Mode отменен, музыканты просят у поклонников прощения за это, говорится на сайте коллектива.
Концерт должен был пройти в рамках мирового турне группы в понедельник 17 июля на "Минск-Арене".
"Мы с сожалением сообщаем, что из-за болезни участника группы Depeche Mode будет не в состоянии провести сегодня вечером концерт на "Минск-Арене", – говорится в сообщении.
По информации группы, сейчас она рассматривает варианты переноса шоу на другое время.
"Приносим извинения всем фанатам в Минске и благодарим их за понимание и терпение", – заключили музыканты.
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По информации группы, сейчас она рассматривает варианты переноса шоу на другое время.
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