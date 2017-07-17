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Белорус получил 2-ю премию в конкурсе на "Славянском базаре". Гран-при в этом году не присудили

17.07.2017 22:54 — Новости Культуры | Tut.by  
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Вечером 17 июля на концерте закрытия «Славянского базара» разрешилась интрига XXVI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017». Как мы и предполагали, Гран-при жюри под председательством болгарской певицы Йорданки Христовой не отдало никому.


Влад Сытник (Украина) — обладатель 1-й премии конкурса «Витебск-2017»

1-я премия в размере 15 тысяч долларов — у Влада Сытника из украинского Луганска.

19-летний белорус Егор Шаранков получил 2-ю премию и 10 тысяч долларов. Кроме того, юному солисту оркестра под управлением Михаила Финберга вручили еще одну престижную награду витебского конкурса — специальную премию имени Владимира Мулявина «За лучшее воплощение национальной темы, высокое исполнительское мастерство».

3-я премию и 5 тысяч долларов увезет Невена Божович из Сербии.


Егор Шаранков (Беларусь) завоевал 2-ю премию и премию имени Владимира Мулявина

Невена Божович (Сербия) увезет 3-ю премию

Спецприз президента Беларуси «Славянская надежда» в этом году присудили Нине Кралич — конкурсантке из Хорватии. Награду девушке вручил заместитель премьер-министра страны Василий Жарко. Этот приз — за лучшее воплощение в произведениях вокального искусства славянской темы — на конкурсе пока новый. Александр Лукашенко учредил его в 2016 году.

Напомним, на нынешнем конкурсе с самого начала образовался квартет лидеров. По итогам двух выступлений в финале украинец и белорус набрали одинаковое количество баллов — 151. Сербка получила от жюри всего на 1 балл меньше. Россиянка Лилия Вельтман собрала в свою копилку 147 баллов. Ей, как и Егору Шаранкову, достался приз Парламентского собрания Союза Беларуси и России.


Лилия Вельтман (Россия)

Нина Кралич (Хорватия)

Гран-при в этом году нет, так как по правилам конкурса, если разница между лидером и следующим участником составляет менее 3-х баллов, эта награда не присуждается. Тем не менее на своей пресс-конференции председатель жюри назвала Егора Шаранкова «открытием» нынешнего «Славянского базара».

— В этом году появился молодой парень, который уже в 19 лет (он один из самых молодых) самый завершенный. Прекрасный тенор, замечательный голос. Я люблю такие. Очень артистично вел себя, у него лицо и личность есть. Для меня — он обладатель Гран-при. Я желаю ему вдохновения, быть собой. Немного подпортило впечатление от песни второго дня финала аранжировка. С другой стороны, мне понравилось, что он сделал по-другому известную песню, — цитирует Йорданку Христову БЕЛТА.

 
Теги: Витебск
 
 
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Как мы и предполагали, Гран-при жюри под председательством болгарской певицы Йорданки Христовой не отдало никому.

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