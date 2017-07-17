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Киевский концерт Depeche Mode под вопросом из-за болезни Дэйва Гаана

17.07.2017 21:07 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 июл — Sputnik. О состоянии здоровья солистка британской группы Depeche Mode Дэйва Гаана, госпитализированного в Минске за несколько часов до концерта, будет известно позже, сообщили организаторы шоу компания Atom entertainment.

Киевский концерт Depeche Mode под вопросом из-за болезни Дэйва Гаана
© Sputnik Владимир Астапкович
Минские поклонники желают солисту Depeche Mode выздоровления

В понедельник, 17 июля, на "Минск-Арене" должен был состоятся концерт британских рокеров Depeche Mode в поддержку альбома Spirit. Однако выступление внезапно было отменено — на официальной странице группы в Facebook сообщалось, что одному из участников "Депешей" стало плохо. Sputnik сообщал, что музыкант был госпитализирован в 9-ю столичную больницу.

Организаторы концерта на специальной пресс-конференции рассказали, что Гаан почувствовал недомогание в 15:30, а в 18:30 его увезли на скорой в 9-ю городскую клиническую больницу. Вместе с тем, в медучреждении не подтверждают факт нахождения там всемирно известного музыканта. 

По словам устроителей шоу, о подробнее состоянии здоровья Гаана будет известно через 8-12 часов. Причины его госпитализации не уточняются.

О судьбе минского концерта Depeche Mode пока также ничего неизвестно. В течение недели группа примет решение: либо будет возврат билетов, либо выступление перенесут на середину февраля, накануне концерта в Москве.

Роуд-менеджер Depeche Mode от комментариев отказался, сказав, что оборудование на "Минск-Арене" демонтируют и грузят в машины. На вопрос, куда его повезут, он ничего не ответил.

К слову, в среду "Депеши" должны выступить в Киеве. Будет ли шоу отменено, не сообщается. 

 
Теги: Минск
 
 
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О судьбе минского концерта "Депешей" ничего не сообщается - он может состоятся в феврале.

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