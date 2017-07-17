ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шокированный морской слон и кунг-фу от кенгуру. Самые смешные фотографии животных

18.07.2017 08:55 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Победителями ежегодной премии Comedy Wildlife Photography Awards становятся фотографы, которые запечатлели самых забавных и неуклюжих животных. В этом году среди номинантов можно увидеть фотографии кенгуру, который занимается кунг-фу, жирафа, который заглядывает в иллюминатор пассажирского самолета, и сов, которые игнорируют друга, потерявшего равновесие.


Две совы делают вид, что не знают своего неуклюжего друга, который потерял равновесие. Фотография «Помогите!» Тибора Керца, 1 июня 2017 года, Венгрия. Фото: comedywildlifephoto.com

Очень дерзкая лиса портит поле для гольфа, Калифорния. Фото: comedywildlifephoto.com

Восточная травяная сипуха из Австралии останавливает движение. Фото: Катарина Денесова, comedywildlifephoto.com

Удивленный морской лев, Калифорния. Фото: Джордж Кэткарт, comedywildlifephoto.com

Жираф заглядывает в маленький самолет в Кении. Фото: Грэм Гай, comedywildlifephoto.com

Австралийский кенгуру начинает день с боевых искусств. Фото: Андрей Гилев, comedywildlifephoto.com

Примат индри показывает знак «ОК» Фото: Ямамото Цунео, comedywildlifephoto.com

Три морских слона с острова Южная Георгия поставили оперный спектакль. Фото: Руи Галиц, comedywildlifephoto.com

Сова из Чили демонстрирует свою пиратскую глазную повязку. Фото: Андре Вежар, comedywildlifephoto.com

Коллембола из Израиля приветствует нас. Фото: Надав Багим, comedywildlifephoto.com
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Победителями ежегодной премии Comedy Wildlife Photography Awards становятся фотографы, которые запечатлели самых забавных и неуклюжих животных. В этом году среди номинантов...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Белорус получил 2-ю премию в конкурсе на "Славянском базаре". Гран-при в этом году не присудили
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика