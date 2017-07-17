Шокированный морской слон и кунг-фу от кенгуру. Самые смешные фотографии животных

Победителями ежегодной премии Comedy Wildlife Photography Awards становятся фотографы, которые запечатлели самых забавных и неуклюжих животных. В этом году среди номинантов можно увидеть фотографии кенгуру, который занимается кунг-фу, жирафа, который заглядывает в иллюминатор пассажирского самолета, и сов, которые игнорируют друга, потерявшего равновесие.



Две совы делают вид, что не знают своего неуклюжего друга, который потерял равновесие. Фотография «Помогите!» Тибора Керца, 1 июня 2017 года, Венгрия. Фото: comedywildlifephoto.com



Очень дерзкая лиса портит поле для гольфа, Калифорния. Фото: comedywildlifephoto.com



Восточная травяная сипуха из Австралии останавливает движение. Фото: Катарина Денесова, comedywildlifephoto.com



Удивленный морской лев, Калифорния. Фото: Джордж Кэткарт, comedywildlifephoto.com



Жираф заглядывает в маленький самолет в Кении. Фото: Грэм Гай, comedywildlifephoto.com



Австралийский кенгуру начинает день с боевых искусств. Фото: Андрей Гилев, comedywildlifephoto.com



Примат индри показывает знак «ОК» Фото: Ямамото Цунео, comedywildlifephoto.com



Три морских слона с острова Южная Георгия поставили оперный спектакль. Фото: Руи Галиц, comedywildlifephoto.com



Сова из Чили демонстрирует свою пиратскую глазную повязку. Фото: Андре Вежар, comedywildlifephoto.com



Коллембола из Израиля приветствует нас. Фото: Надав Багим, comedywildlifephoto.com