На сцене Летнего амфитеатра вечером 17 июля торжественно закрыли «Славянский базар». Этот фестиваль был уже 26-м по счету. Концерт длился два с половиной часа и собрал звезд из Беларуси, Украины, России, Болгарии, Казахстана, Латвии, Сербии и США. Зал, билеты в который стоили от 50 до 95 рублей, был полон.



Председатель жюри международного конкурса исполнителей эстрадной песни Йорданка Христова (справа) вручила приз обладателю 1-й премии — украинцу Владу Сытнику.

Концерт начался с церемонии награждения лауреатов международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017». Напомним, Гран-при в этом году не присудили . В 26-летней истории творческого состязания такое случалось лишь дважды: в 1992-м и 1994 годах.

Наивысшую награду из оставшихся в призовом фонде забрал украинец Влад Сытник. У него — 1-я премия и 15 тысяч долларов. Артисту 26 лет, он солист Луганской областной филармонии, лауреат более 20-ти певческих конкурсов. В этом году вошел в тридцатку лучших голосов мира среди участников «Романсиады».

У белоруса Егора Шаранкова — 2-я премия. 3-ю премию получила сербка Невена Божович.

На гала-концерте закрытия фестиваля Влад Сытник исполнил свою конкурсную песню «Соколята» на украинском языке. Сложилось впечатление, что она прозвучала даже лучше, чем в первый раз — сейчас молодой артист пел уже не для жюри, а для публики и в свое удовольствие.

На сцену выходили и другие певцы, чья творческая биография связана с витебским конкурсом — белоруска Алена Ланская (Гран-при в 2011 году), серб Филип Жмахер (Гран-при в 1995 году), казах Димаш Кудайберген (Гран-при в 2015 году).

К слову, Димаша фестивальная публика запомнила: именно ему подарили на концерте первые цветы и просили спеть на бис. Но так сложилось, что на больших проектах в Летнем амфитеатре по две-три песни поют лишь мэтры. И происходит это, как правило, под занавес.



Алена Ланская



Филип Жмахер 22 года назад получил Гран-при витебского конкурса, а в этот раз сам «жюрил» молодых исполнителей. На гала-концерте серб исполнил песню по-украински.

Но в этот раз формат концерта немного нарушили: практически в самом начале на сцену вышел Валерий Меладзе — он торопился уехать из Витебска. За несколько часов до этого певец дал феерически красивый сольник.

И если во время сольника Меладзе в Витебске наконец-то распогодилось (практически весь фестиваль в этом году лил нудный, холодный дождь), то на гала-концерте закрытия зрителям снова пришлось раскрыть зонты — крыша амфитеатра защищает от него не во всех секторах. И случилось это под песню Дениса Майданова, в которой упоминается дождь.



Денис Майданов поблагодарил Витебск за очередную возможность петь на сцене Летнего амфитеатра.



Валерий Меладзе

Ведущие долго перечисляли все звания и победы, которые получил на различных конкурсах и фестивалях Стас Михайлов. Хотя любимец публики в этом не слишком нуждался. В том, что поклонницы готовы носить его на руках, мы убедились на сольном концерте певца 16 июля.

— До чего же теплая эта сцена! Мы словно и не уходили отсюда вчера. А сегодня будут две премьеры, — сообщил публике Стас Михайлов. — И если хоть одна из них тронет ваше сердце, я буду рад.

Новыми песнями были «Нас обрекла любовь» и «Китай».



Стас Михайлов

Сосо Павлиашвили спел вместе с женой. «Поддержите старого седого грузина! — попросил он зрителей. — Я рад, что со мной будет выступать женщина моей жизни, мать моих детей — Ирина Павлиашвили».

Дуэтом выступили Лариса Долина и Глеб Матвейчук. Восторг зрителей вызвало и колоритное трио — ведущие фестивальных концертов Денис Дудинский и Екатерина Раецкая спели с бывшим участником группы Bad Boys Blue Кевином МакКоем (Kevin McCoy).

Было много заводных песен, но в пляс публика бросилась только под выступление Станислава Костюшкина и его проекта «A-Dessa». «И это человек, который спел «Женщина, я не танцую», — пошутили на этот счет ведущие.

Шквал эмоций у молодежи вызвал их кумир Егор Крид. Его просили спеть еще. «Так сложилось, что сегодня у меня здесь всего лишь одна песня. Я хотел бы задержаться на этой сцене подольше. И поэтому у меня завтра сольный концерт, приходите!» — пригласил певец.



Кевин МакКой входил в жюри конкурса молодых исполнителей.



Станислав Костюшкин и группа «A-Dessa»



Глеб Матвейчук и Лариса Долина



Егор Крид

На этом концерте кое-что досталось и Витебску от Витебска. На сцену вышла местная инди-группа Tiptoe. И зрители оценили ее стиль electronic и synthpop.

Отдали честь и знаменитому на весь мир витебскому изобразительному искусству. Частью сценографии стали картины местных художников. Перед выходом артистов на экранах появлялись работы мастеров прошлого и современности.

На сцену Летнего амфитеатра в этот вечер также выходили Татьяна Буланова, Ирина Медведева, «Песняры», Руслан Алехно, группа «Дядя Ваня и племянники», Ирина Билык, Интарс Бусулис и другие.











По данным на 13 июля — в этот день «Славянский базар в Витебске» открылся — на концерты продали 92% билетов. «В 2016 году фестиваль вышел на окупаемость 86%. В текущем году цифра будет выше», — сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко. Билеты на некоторые программы фестиваля раскупили еще за несколько месяцев до начала форума.

К «Славянскому базару» Витебск и страна всегда готовятся задолго и тщательно. Только одна цифра: в благоустройство города в этот раз вложили более 12 млн рублей. К приему гостей готовился весь регион.

На нынешний фестиваль приехали участники из 36 стран. Впервые здесь побывали артисты из Нигерии (Африка) и Эквадора (Южная Америка). В целом на форум искусств ожидали более 5 тысяч участников (точные данные должны озвучить позже).



Сценографию концерта украсили картины витебских художников.

По традиции, несмотря на официальное закрытие, фестиваль продлится еще два дня. Сегодня в 18 часов на свой сольник в Летнем амфитеатре соберет поклонников Егор Крид, затем здесь пройдет программа «Шансон ТВ. Все звезды». Финальный концерт — 19 июля — фанаты с нетерпением ждут группу «Сплин».