Валерий Меладзе давал свой сольник на «Славянском базаре в Витебске» после серьезных противников в шоубизе — Григория Лепса и Стаса Михайлова . Они собрали аншлаги в Летнем амфитеатре. Но фестиваль близился к концу, публика подустала, и вопрос — придет ли 17 июля на Меладзе целый зал — был открыт. Пришел! Валерий доказал, что он внеконкурентен. Певец отработал два часа на «десятку» — белую рубашку уже к середине выступления можно было выкручивать. По мнению завсегдатаев «славянобазарных» проектов, это был лучший концерт нынешнего фестиваля.



Меладзе не только посылал поклонницам воздушные поцелуи, но и позволял себя целовать тем, кто подошел к нему с букетом.

— У нас определенная программа, но если у вас есть какие-то пожелания по поводу старых песен, то я постараюсь их исполнить, — объявил Валерий в самом начале. Из разных секторов доносилось:

— «Актриса»!

— «Разведи огонь»!

— «Сэра»!

— О, «Сэра» — очень старая песня. Лет 10 пытаюсь от нее избавиться. Но, возможно, мы к ней позже вернемся, — пообещал певец. И спел композицию по своему выбору — это была «Самба белого мотылька».

















Потом еще были старые и новые песни: «Мой брат» (так назывался сольный концерт), «Как ты красива сегодня», «Текила-любовь», «Свободный полет», «Прощаться нужно легко», «Параллельные», «Свет уходящего солнца», «Притяжения больше нет», «Я не могу без тебя», «Вопреки» и другие.

Анонсировав песню «Обернитесь», артист сообщил зрителям, что накануне, 16 июля, они отметили день рождения Григория Лепса, с которым дуэтом и исполняют эту песню:

— Понятно, на дне рождения я себя сдерживал — у меня же концерт.

Меладзе очень галантно обходился с поклонницам: сам подходил к ним к краю сцены, принимал букеты, практически каждую целовал в щечку. Некоторые от этого теряли голову настолько, что даже забывали вручить цветы. Девушки что-то шептали певцу на ухо, фотографировались с ним.













Пару раз герой вечера, чтобы сэкономить время, одновременно собирал букеты и пел вместе с поклонницами. Цветов и любви Меладзе, кстати, получил никак не меньше, чем накануне Стас Михайлов.

Однако и петь, и принимать подарки Меладзе не очень нравилось. И он несколько раз сокрушался по этому поводу: «Похоже, делать два дела одновременно у меня не получается». Объявил залу, что больше цветов не принимает, но фанаты все шли и шли к сцене. Некоторые несли не только букеты, но и конфеты. Обидеть их благородная грузинская душа не позволила. Артист снова принимал символы зрительской любви, но переживал при этом: «Это недопустимо — так вести себя на сцене, но так получилось».













Ближе к концу концерта наступил черед заявок зала. Устроили даже целое голосование. Зрители выкрикивали названия песен, а Меладзе определял по реакции амфитеатра, какую композицию люди поддерживают наиболее горячо.

— О, «Небеса»! Это совершенно четко и однозначно, — наконец подвел он итог под зрительским рейтингом. Спел еще и «Сэру» — ее требовали пусть не так громко, как «Небеса», но чаще остальных произведений.

После песни «Иностранец» артист поблагодарил фестивальный город:

— Спасибо Витебску за то, что никто здесь не чувствует себя иностранцем, откуда бы он не приехал.

Попрощался с публикой Меладзе с поклоном: «Длинные проводы — лишние слезы». На бис его не просили: все поняли, что он не выйдет. Было очевидно — певец и так стопроцентно выложился, подарив публике себя без остатка.



