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Ученые: Туринская плащаница запятнана кровью жертвы пыток
18.07.2017 13:00 — Новости Культуры | Tut.by
В Италии обнародованы сенсационные результаты нового исследования, которое провели ученые с помощью недавно разработанных методов в области электронной микроскопии. Как выяснили эксперты, Туринская плащаница запятнана кровью человека, который страдал от тяжелых травм — возможно, от пыток,
Плащаница — это четырехметровое льняное полотно. На нем проступает фигура человека. По преданию, Иосиф из Аримафеи завернул в плащаницу тело Иисуса Христа после его страданий на кресте и смерти. Теперь у верующих появились научные аргументы.
Изучив состав ткани, Профессор Университета Падуи Джулио Фанти и другие исследователи изучили состав ткани. Фанти утверждает, что в мельчайших частицах крови, которые остались на плащанице, содержатся высокие уровни двух веществ — креатинина и ферритина. Они обнаруживаются у пациентов, страдающих от сильных травм, таких как пытки. «Следовательно, присутствие этих биологических наночастиц, обнаруженных во время наших экспериментов, указывает на насильственную смерть человека, завернутого в Туринскую плащаницу», — говорит Фанти.
Ученые уверены, что плащаница не была подделана в Средневековье, как ранее утверждали скептики.
Плащаница сейчас находится в Соборе Святого Иоанна Крестителя в Турине. Католическая церковь официально не признает плащаницу подлинной, но считает ее важным напоминанием о Страстях Христовых. Во время посещения собора в 2015 году папа римский Франциск помолился перед святыней.
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В Италии обнародованы сенсационные результаты нового исследования, которое провели ученые с помощью недавно разработанных методов в области электронной...
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