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Полиция приехала из-за сработавшей сигнализации. Оказалось, что ребенок взломал свой холодильник
18.07.2017 15:30 — Новости Культуры | Tut.by
Полиция немецкого города Аахена приехала в частный дом по вызову сознательного местного жителя. Его сын увидел, как в соседний дом пробрались подростки, при этом сработала сигнализация.
Оказалось, что один из мальчиков, забравшихся в дом, живет здесь. Кроме того, сама сигнализация сработала не в здании, а всего лишь на холодильнике.
Выяснилось, что ее установила мать мальчика, чтобы помешать ребенку постоянно подкрепляться и толстеть еще больше. Но женщина недооценила настойчивость своего сына.
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Полиция немецкого города Аахена приехала в частный дом по вызову сознательного местного жителя. Его сын увидел, как в соседний дом пробрались подростки, при этом...
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