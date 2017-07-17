Полиция приехала из-за сработавшей сигнализации. Оказалось, что ребенок взломал свой холодильник

Полиция немецкого города Аахена приехала в частный дом по вызову сознательного местного жителя. Его сын увидел, как в соседний дом пробрались подростки, при этом сработала сигнализация.



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Оказалось, что один из мальчиков, забравшихся в дом, живет здесь. Кроме того, сама сигнализация сработала не в здании, а всего лишь на холодильнике.

Выяснилось, что ее установила мать мальчика, чтобы помешать ребенку постоянно подкрепляться и толстеть еще больше. Но женщина недооценила настойчивость своего сына.

Как пишет medialeaks.ru, в своем пресс-релизе полицейские воздержались от комментариев «как по поводу развития молодого человека, так и относительно смекалки матери».