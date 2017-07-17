Мальчик-велогонщик передумал побеждать перед самым финишем: ему хотелось еще покататься

В прошедшие выходные в Нидерландах прошла детская велогонка Rapid Wheels («Быстрые колеса»). В одном из забегов принимали участие дети четырех-пяти лет. Один из участников сразу вырвался вперед, и его родители были готовы праздновать победу. Но мальчик потерпел одно из самых нелепых поражений в истории велогонок.

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Впрочем, это был его сознательный выбор. Ведь у самой финишной черты мальчик развернулся и поехал в обратном направлении. Ему просто захотелось еще покататься. Ведь любая велопрогулка куда приятнее, чем любые кубки и пьедесталы.