Украинский пранкер и журналист Виталий Седюк, который оголил ягодицы во время выступления Джамалы в финале «Евровидения-2017» в Киеве, приговорен к штрафу в размере 8500 гривен (327 долларов). Об этом сообщает УНИАН .



Певица Джамала. Фото: Reuters

Согласно украинскому законодательству, Седюк, против которого было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», мог получить как штраф, так и отправиться за решетку на пять лет. Прокурор просил назначить пранкеру наказание в виде общественных работ. Но в Днепровском райсуде Киева нарушитель получил самое мягкое наказание.

Пранкер заявил журналистам, что решение судьи считает справедливым. «Не думаю, что это какой-то криминал. А вот со штрафом, наверное, согласен», — отметил он. «Я шел на это сознательно. И не жалею о том, что я сделал. Но очень хорошо понимаю последствия своего поступка», — добавил Седюк.

Во время слушания пранкер, который не обращался к помощи адвокатов и защищал себя самостоятельно, попросил прощения у Джамалы и пообещал больше не устраивать такие выходки. «Мне 28, я хочу найти работу. Мне же за пранки не платят», — объяснил он.