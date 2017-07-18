В Глубоком с 18 по 22 июля проходит «Вишневый фестиваль», в котором примут участие делегации из 8 стран. В программе пятого по счету праздника множество конкурсов, концертов, выставок, встреч и научно-практическая конференция по садоводству.





Каждый фестивальный день имеет свое название. Например, сегодня будет день спорта «Олимпийская вишня-2017», завтра — молодежная «Вишневая феерия», послезавтра — тематическая «Этно-вишня». Завершит все 22 июля «Вишневый край» с выставкой-продажей кулинарных изделий, торжественным шествием, аукционом «Вишневый пирог» и десятками других мероприятий.

Основные торжества пройдут на центральной площади, будут работать различные подворья, тематические площадки.

Все желающие смогут принять участие в арт-проекте «Вишневый каламбур», пройти мастер-класс по изготовлению «Вишневого сувенира», посетить «Вишневый Арбат» и туристическую ярмарку.

Одним из кульминационных событий фестиваля станет открытие декоративно-художественной композиции «Дружба народов».

Как сообщили в оргкомитете, на праздник приедут делегации из 8 стран, в том числе Грузии, Германии, Израиля. На главной фестивальной сцене выступят творческие коллективы и артисты из Молдовы, Латвии, Польши, Эстонии, России, Армении, Южной Кореи.

Полная программа фестиваля — по ссылке .