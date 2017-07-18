Романовы против Гогенцоллернов. Как две империи уничтожили средневековый белорусский замок

Сто лет назад, 19 июля 1917 года, началась боевая операция русской армии, которая стремилась прорвать фронт в районе Крево. Шла Первая мировая война, и средневековый белорусский замок волей судьбы оказался на самой линии фронта. Немецкая армия превратила его в часть своих укреплений.



Кревский замок до русского наступления. Вид на главную башню и западную стену замка, с внешней стороны которой оборудованы помещения для личного состава. Оригинал фото из личного альбома Фрица Хоффмана, лейтенанта Прусского ландверного пехотного полка № 3. Фото из коллекции Владимира Богданова

Подготовка к наступлению шла очень серьезная. Через Мурманск и Владивосток с заводов в Англии и Америки были доставлены пушки с дальностью стрельбы более 20 километров. Всего на этот участок фронта привезли около 800 орудий различного калибра. 19 июля 1917 года русская армия начала артиллерийскую подготовку, которая достигла своего пика 21 июля. Именно тогда древним стенам были нанесены наибольшие разрушения. Замок был превращен в руины, которые сохранились до наших дней почти в неизменном виде.



Внутренний двор Кревского замка. Предположительно лето 1916 года. Проволочной сеткой огорожена опасная территория, простреливаемая с русских позиций. Фото из личного альбома Фрица Хоффмана, лейтенанта Прусского ландверного пехотного полка № 3. Оригинал фото из коллекции Владимира Богданова. Фото: коллекция Владимира Богданова

Но операция, которой руководил лично командующий Западным фронтом генерал-лейтенант Антон Деникин (в будущем один из руководителей Белого движения), закончилась ничем. После трехдневной артподготовки русские войска пошли в атаку и продвинулись на несколько километров вперед. Но уже спустя несколько дней немцы вернули утраченные позиции.



Сверху: Зима 1915−1916 гг. Немецкий окоп, ведущий к входу в юго-западном углу Кревского замка. Фото из личного альбома Фрица Хоффмана, лейтенанта Прусского ландверного пехотного полка № 3. Фото из коллекции Владимира Богданова.

Снизу: Талая вода «проявляет» след немецкого окопа 100-летней давности. Фото: Владимир Богданов

Кревский замок был центром политической жизни в Средневековье. Напомним, что именно в его стенах в 1382 году был убит великий князь литовский Кейстут, отец Витовта, а в 1385 году была подписана знаменитая Кревская уния, ставшая первым шагом к объединению Великого княжества Литовского и Польши. А в 20 веке замок стал жертвой противостояния между Романовыми и Гогенцоллернами (династиями, которые, соответственно, руководили Российской и Германской империями).



Вверху: Лето 1916 г. Помещения для личного состава у восточной стены внутри замкового двора. Фото из книги Hindenburgs Mauer im Osten. Берлин, 1917 г. Внизу: Весна 2017 г. Остатки восточной стены Кревского замка. Фото В. Богданова

20 июля 2017 года в 17.00 в Национальном историческом музее откроется выставка «Замок на передовой. К 100-летию разрушения Кревского замка в Первой мировой войне. Фотографии 1915 — 1917 гг. из коллекции Владимира Богданова». С разрешения коллекционера TUT.BY публикует уникальные фотографии из его личной коллекции. Большинство из них хранились в личных альбомах участников Первой мировой войны и никогда не публиковались.



Зима 1916−1917 гг. Немецкий солдат в окопе у стен Кревского замка. Фото из личного альбома Фрица Хоффмана, лейтенанта Прусского ландверного пехотного полка № 3. Оригинал фото: коллекция Владимира Богданова



Страница из полковой книги Прусского ландверного пехотного полка № 3. Издана в Берлине в 1928 г.

Вверху: кладбищенский холм, церковь и замковые руины в Крево. Зима 1915−1916 гг.

В центре: церковь в Крево после ураганного огня.

Внизу: позиции у руин в Крево с воронками от больших снарядов. Оригинал книги — в коллекции Владимира Богданова



Вверху: Август 1917 г. Немецкие солдаты у воронки, оставшейся после взрыва крупнокалиберного российского снаряда. Снимок из фотоальбома «Картины битвы у Крево-Сморгони» (Дрезден, 1918). Оригинал альбома — в коллекции Владимира Богданова. Внизу: Весна 2017

Июль 1917 г. Немецкие солдаты разбирают завалы у разрушенной артобстрелами башни Кейстута замка. Фото из личного альбома Фрица Хоффмана, лейтенанта Прусского ландверного пехотного полка № 3. Оригинал фото: коллекция Владимира Богданова



Зима 1916−1917 гг. Вид на уже не существующую Троицкую церковь (бывший костел) из уже не существующего окна Княжеской башни Кревского замка. Фото из личного альбома Фрица Хоффмана, лейтенанта Прусского ландверного пехотного полка № 3. Оригинал фото: коллекция Владимира Богданова

Троицкая церковь была практически уничтожена в ходе войны. В 1930-х на ее фундаментах был построен деревянный костел, в котором в советское время разместили больницу, затем закрыли. Окончательно остатки здания снесли в начале 2000-х. Сейчас рядом с этим местом построен новый костел.

Национальный исторический музей Республики Беларусь Минск, ул. К. Маркса, 12. Ежедневно с 11.00 до 19.00 Тел.: 226−05−32, 327−43−22 Цена билетов Для взрослых:

осмотр экспозиции — 5 р.;

экскурсия — 5 р. Для студентов дневной формы обучения:

осмотр экспозиции — 4 р.;

экскурсия — 4 р. Для школьников и учащихся ссузов:

осмотр экспозиции — 3 р.;

экскурсия — 3 р.