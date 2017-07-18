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Романовы против Гогенцоллернов. Как две империи уничтожили средневековый белорусский замок
19.07.2017 08:55 — Новости Культуры | Tut.by
Сто лет назад, 19 июля 1917 года, началась боевая операция русской армии, которая стремилась прорвать фронт в районе Крево. Шла Первая мировая война, и средневековый белорусский замок волей судьбы оказался на самой линии фронта. Немецкая армия превратила его в часть своих укреплений.
Подготовка к наступлению шла очень серьезная. Через Мурманск и Владивосток с заводов в Англии и Америки были доставлены пушки с дальностью стрельбы более 20 километров. Всего на этот участок фронта привезли около 800 орудий различного калибра. 19 июля 1917 года русская армия начала артиллерийскую подготовку, которая достигла своего пика 21 июля. Именно тогда древним стенам были нанесены наибольшие разрушения. Замок был превращен в руины, которые сохранились до наших дней почти в неизменном виде.
Но операция, которой руководил лично командующий Западным фронтом генерал-лейтенант Антон Деникин (в будущем один из руководителей Белого движения), закончилась ничем. После трехдневной артподготовки русские войска пошли в атаку и продвинулись на несколько километров вперед. Но уже спустя несколько дней немцы вернули утраченные позиции.
Кревский замок был центром политической жизни в Средневековье. Напомним, что именно в его стенах в 1382 году был убит великий князь литовский Кейстут, отец Витовта, а в 1385 году была подписана знаменитая Кревская уния, ставшая первым шагом к объединению Великого княжества Литовского и Польши. А в 20 веке замок стал жертвой противостояния между Романовыми и Гогенцоллернами (династиями, которые, соответственно, руководили Российской и Германской империями).
20 июля 2017 года в 17.00 в Национальном историческом музее откроется выставка «Замок на передовой. К 100-летию разрушения Кревского замка в Первой мировой войне. Фотографии 1915 — 1917 гг. из коллекции Владимира Богданова». С разрешения коллекционера TUT.BY публикует уникальные фотографии из его личной коллекции. Большинство из них хранились в личных альбомах участников Первой мировой войны и никогда не публиковались.
Троицкая церковь была практически уничтожена в ходе войны. В 1930-х на ее фундаментах был построен деревянный костел, в котором в советское время разместили больницу, затем закрыли. Окончательно остатки здания снесли в начале 2000-х. Сейчас рядом с этим местом построен новый костел.
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Сто лет назад, 19 июля 1917 года, началась боевая операция русской армии, которая стремилась прорвать фронт в районе Крево. Шла Первая мировая война, и средневековый...
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