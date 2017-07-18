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Гонки на пивных банках и таиландский пир. Проверьте, что вы знаете о традициях далеких стран
19.07.2017 09:00 — Новости Культуры | Tut.by
Не стоит думать, что глобализация сделала все страны похожими друг на друга. Появление в крупных городах сетей одинакового фастфуда и известных брендов не сделают мир серым и однообразным. TUT.BY совместно с «
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