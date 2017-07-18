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Гонки на пивных банках и таиландский пир. Проверьте, что вы знаете о традициях далеких стран

19.07.2017 09:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Не стоит думать, что глобализация сделала все страны похожими друг на друга. Появление в крупных городах сетей одинакового фастфуда и известных брендов не сделают мир серым и однообразным. TUT.BY совместно с «Балтикой» запускают проект «Ощути все грани мира», в котором мы познакомим вас с культурой множества стран. Сегодня остановимся на традициях народов с разных континентов. Проверьте себя: знаете ли вы эти обычаи?



Мир вокруг невероятно ярок, удивителен и разнообразен! Мы знаем это не понаслышке. Ведь Балтика 7 — это пиво, которое экспортируется в 55 стран мира. Угадай в какие и стань обладателем призов для путешествий от Балтика 7.

 
 
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