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Норвежские боевики покажут бесплатно на Зыбицкой
19.07.2017 11:36 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 июл — Sputnik. Фильмы из Норвегии бесплатно покажут на улице Зыбицкой в Минске в пятницу и субботу, сообщили Sputnik в столичном "Киновидеопрокате".
© REUTERS Mario Anzuoni
"Киновидеопрокат" запустил на минувшей неделе проект Open Air Cinema, в рамках которого минчанам бесплатно показывают мировое кино под открытым небом. Зрители уже могли оценить итальянские фильмы.
В рамках следующих показов, которые пройдут 21 и 22 июля, минчанам планируют показать два норвежских комедийных боевика — "Скандинавский форсаж" и "Скандинавский форсаж 2: гонки на льду".
Посмотреть картины минчане и гости столицы смогут совершенно бесплатно.
Проходят кинопоказы под открытым небом на улице Зыбицкой в Верхнем городе, во внутреннем дворике гостиницы "Монастырская". Всего там организовано 220 посадочных мест, а также работают кафе и кинобар.
Организаторы обещают, что Open Air Cinema будет продолжаться все лето.
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Еженедельный проект Open Air Cinema стартовал на минувшей неделе в центре столицы.
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