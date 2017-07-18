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Норвежские боевики покажут бесплатно на Зыбицкой

19.07.2017 11:36 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 июл — Sputnik. Фильмы из Норвегии бесплатно покажут на улице Зыбицкой в Минске в пятницу и субботу, сообщили Sputnik в столичном "Киновидеопрокате".

Норвежские боевики покажут бесплатно на Зыбицкой
© REUTERS Mario Anzuoni
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"Киновидеопрокат" запустил на минувшей неделе проект Open Air Cinema, в рамках которого минчанам бесплатно показывают мировое кино под открытым небом. Зрители уже могли оценить итальянские фильмы.

В рамках следующих показов, которые пройдут 21 и 22 июля, минчанам планируют показать два норвежских комедийных боевика — "Скандинавский форсаж" и "Скандинавский форсаж 2: гонки на льду".

Посмотреть картины минчане и гости столицы смогут совершенно бесплатно.

Проходят кинопоказы под открытым небом на улице Зыбицкой в Верхнем городе, во внутреннем дворике гостиницы "Монастырская". Всего там организовано 220 посадочных мест, а также работают кафе и кинобар.

Организаторы обещают, что Open Air Cinema будет продолжаться все лето.

 
Теги: Минск
 
 
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Еженедельный проект Open Air Cinema стартовал на минувшей неделе в центре столицы.

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