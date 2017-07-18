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Перуанка четыре года снимала, как храпит муж. Из храпа получился кавер на песню "Despacito"
19.07.2017 11:25 — Новости Культуры | Tut.by
Песня «Despacito» пуэрториканского музыканта Луиса Фонси — едва ли не главный хит 2017 года, собравший 2,6 миллиарда просмотров на Youtube. Один из самых необычных каверов на эту песню
Жена жителя города Лима Рауля Амадора Маркеса четыре года записывала его храп на видео. А затем с помощью племянника выпустила храп-версию «Despacito». На видео
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Песня "Despacito" пуэрториканского музыканта Луиса Фонси - едва ли не главный хит 2017 года, собравший 2,6 миллиарда просмотров на Youtube. Один из самых необычных каверов на...
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