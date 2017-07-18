Песня «Despacito» пуэрториканского музыканта Луиса Фонси — едва ли не главный хит 2017 года, собравший 2,6 миллиарда просмотров на Youtube. Один из самых необычных каверов на эту песню появился в Перу. Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Жена жителя города Лима Рауля Амадора Маркеса четыре года записывала его храп на видео. А затем с помощью племянника выпустила храп-версию «Despacito». На видео обратила внимание «Медуза».

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