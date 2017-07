Ди Каприо привязал обычный пакетик к своим шортам и вышел на улицы Нью-Йорка

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо в очередной раз удивил своих поклонников. Но на этот раз не фильмом со своим участием, а необычной одеждой. По неизвестным причинам он привязал полиэтиленовый фиолетовый пакет к своим шортам, как будто это поясная сумка, и в таком виде появился на улицах Нью-Йорка.

You might have no fucks to give, but you’ll never be on Leonardo DiCaprio using a garbage bag as a fanny pack levels of no fucks to give pic.twitter.com/gtsJkllwqt