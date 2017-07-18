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Ди Каприо привязал обычный пакетик к своим шортам и вышел на улицы Нью-Йорка
19.07.2017 12:49 — Новости Культуры | Tut.by
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо в очередной раз удивил своих поклонников. Но на этот раз не фильмом со своим участием, а необычной одеждой. По неизвестным причинам он привязал полиэтиленовый фиолетовый пакет к своим шортам, как будто это поясная сумка, и в таком виде появился на улицах Нью-Йорка.
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Голливудский актер Леонардо Ди Каприо в очередной раз удивил своих поклонников. Но на этот раз не фильмом со своим участием, а необычной одеждой. По неизвестным...
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