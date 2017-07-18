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В Ставропольском крае построили "Зенит-Арену" из соломы и "не распилили" ни одного рубля
19.07.2017 14:22 — Новости Культуры | Tut.by
В крестьянско-фермерском хозяйстве в селе Красное Ставропольского края
По словам директора хозяйства Романа Пономарева, назвать соломенный стадион «Зенит-Ареной» решили «в качестве стеба». «Никаких проектов не делали — просто аккуратно сложили тюки», — рассказал фермер.
Пономарев утверждает, что стадионом постоянно пользуется местная молодежь. В конце июля на нем пройдет Кубок мира по соломенному футболу. «Мы посидели в интернете, смотрели, кто может решить, утверждать Кубок мира или нет — я так понял, что такие смешные виды спорта кто хочет, тот и утверждает, потому что ФИФА занимается только официальными соревнованиями. Хотя чего смешные — у нас будут и судьи, и команды, и кубки», — заявил Пономарев.
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В крестьянско-фермерском хозяйстве в селе Красное Ставропольского края построили "Зенит-Арену" из соломы. Стадион возвели работники фермы. На строительство...
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