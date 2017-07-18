ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Ставропольском крае построили "Зенит-Арену" из соломы и "не распилили" ни одного рубля

19.07.2017 14:22 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В крестьянско-фермерском хозяйстве в селе Красное Ставропольского края построили «Зенит-Арену» из соломы. Стадион возвели работники фермы. На строительство потратили 5 дней и 41 тысячу рублей (около 600 евро). «В ходе постройки не украдено и не „распилено“ ни одного рубля!!!», — говорится на табличке у входа на арену.

 

Публикация от belultras (@belultras) Июл 17 2017 в 9:13 PDT

По словам директора хозяйства Романа Пономарева, назвать соломенный стадион «Зенит-Ареной» решили «в качестве стеба». «Никаких проектов не делали — просто аккуратно сложили тюки», — рассказал фермер.

Пономарев утверждает, что стадионом постоянно пользуется местная молодежь. В конце июля на нем пройдет Кубок мира по соломенному футболу. «Мы посидели в интернете, смотрели, кто может решить, утверждать Кубок мира или нет — я так понял, что такие смешные виды спорта кто хочет, тот и утверждает, потому что ФИФА занимается только официальными соревнованиями. Хотя чего смешные — у нас будут и судьи, и команды, и кубки», — заявил Пономарев.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В крестьянско-фермерском хозяйстве в селе Красное Ставропольского края построили "Зенит-Арену" из соломы. Стадион возвели работники фермы. На строительство...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Ди Каприо привязал обычный пакетик к своим шортам и вышел на улицы Нью-Йорка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика