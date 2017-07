Анджелина Джоли или Шарлиз Терон. Кто может стать первым Джеймсом Бондом в юбке

Взорвавшая кинематографический мир новость о том, что 13-м исполнителем главной роли в культовом сериале «Доктор Кто» станет актриса Джоди Уиттакер, заставила букмекеров пересмотреть ставки на то, что следующим Джеймсом Бондом после окончания карьеры в MI6 Дэниела Крейга может стать женщина. Как напоминают СМИ, первыми о претензиях на роль агента 007 заявили Анджелина Джоли и Джиллиан Андерсон.

