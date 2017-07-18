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Анджелина Джоли или Шарлиз Терон. Кто может стать первым Джеймсом Бондом в юбке
19.07.2017 16:45 — Новости Культуры | Tut.by
Взорвавшая кинематографический мир новость о том, что 13-м исполнителем главной роли в культовом сериале «Доктор Кто» станет актриса Джоди Уиттакер, заставила букмекеров пересмотреть ставки на то, что следующим Джеймсом Бондом после окончания карьеры в MI6 Дэниела Крейга может стать женщина. Как напоминают СМИ, первыми о претензиях на роль агента 007 заявили Анджелина Джоли и Джиллиан Андерсон.
Как пишет Reuters, две крупнейшие британские букмекерские конторы изменили коэффициенты ставок на то, что звезда «Секретных материалов» сможет обойти исполнительницу роли Лары Крофт в споре на честь служить в британской разведке. «Джоди Уиттакер, получив роль Доктора, дала явный знак, который вызвал множество спекуляций по поводу того, что роль Джеймса Бонда также перейдет к женщине», — пояснили агентству в одной из контор.
Ставки на Джиллиан Андерсон на сегодняшний день взлетели до 12 к 1. При этом на то, что следующим Бондом станет мужчина, ставят 1 к 50. Фаворитом среди мужчин, претендующих на эту роль, является Том Харди. Хотя по информации СМИ, Дэниэл Крэйг все-таки
Джеймс Бонд оставался образцовым мужчиной на протяжении 60 с лишним лет. Его босс, М, дала ему следующую характеристику в «Золотом глазе»: «Сексистский, женоненавистнический динозавр, реликвия холодной войны». Все семь актеров, игравших Бонда, вписывались в это определение.
Как напоминает издание, Пэтти Дженкинс со своей финансово успешной «Чудо-женщиной» серьезно пошатнула представления о том, что главным героем боевика должен быть мужчина. И вот студия Eon, работавшая над восемью последними фильмами о Бонде, объединилась с IM Global для создания женской шпионской франшизы с Блейк Лайвли в главной роли на основе романов Марка Бернелла.
Первое громкое заявление по поводу превращения Бонда в женщину принадлежит Анджелине Джоли, которая, как известно, отвергла перспективу сыграть девушку Бонда, заявив, что предпочла бы главную роль. Однако наиболее серьезного внимания в этом плане добилась Джиллиан Андерсон, которая в мае прошлого года опубликовала в Twitter свое фото в стиле заставки к фильмам бондианы с подписью: «Бонд, Джейн Бонд».
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Взорвавшая кинематографический мир новость о том, что 13-м исполнителем главной роли в культовом сериале "Доктор Кто" станет актриса Джоди Уиттакер, заставила...
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