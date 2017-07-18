Анджелина Джоли или Шарлиз Терон. Кто может стать первым Джеймсом Бондом в юбке

Взорвавшая кинематографический мир новость о том, что 13-м исполнителем главной роли в культовом сериале «Доктор Кто» станет актриса Джоди Уиттакер, заставила букмекеров пересмотреть ставки на то, что следующим Джеймсом Бондом после окончания карьеры в MI6 Дэниела Крейга может стать женщина. Как напоминают СМИ, первыми о претензиях на роль агента 007 заявили Анджелина Джоли и Джиллиан Андерсон.

It’s Bond. Jane Bond.

Thanks for all the votes! (And sorry, don’t know who made poster but I love it!) #NextBond pic.twitter.com/f8GC4ZuFgL — Gillian Anderson (@GillianA) 21 мая 2016 г.

Как пишет Reuters, две крупнейшие британские букмекерские конторы изменили коэффициенты ставок на то, что звезда «Секретных материалов» сможет обойти исполнительницу роли Лары Крофт в споре на честь служить в британской разведке. «Джоди Уиттакер, получив роль Доктора, дала явный знак, который вызвал множество спекуляций по поводу того, что роль Джеймса Бонда также перейдет к женщине», — пояснили агентству в одной из контор.

Ставки на Джиллиан Андерсон на сегодняшний день взлетели до 12 к 1. При этом на то, что следующим Бондом станет мужчина, ставят 1 к 50. Фаворитом среди мужчин, претендующих на эту роль, является Том Харди. Хотя по информации СМИ, Дэниэл Крэйг все-таки передумал и вернется в роли Джеймса Бонда.



Анджелина Джоли. Фото: Reuters

Джеймс Бонд оставался образцовым мужчиной на протяжении 60 с лишним лет. Его босс, М, дала ему следующую характеристику в «Золотом глазе»: «Сексистский, женоненавистнический динозавр, реликвия холодной войны». Все семь актеров, игравших Бонда, вписывались в это определение.



Шарлиз Терон. Фото: Reuters

Как напоминает издание, Пэтти Дженкинс со своей финансово успешной «Чудо-женщиной» серьезно пошатнула представления о том, что главным героем боевика должен быть мужчина. И вот студия Eon, работавшая над восемью последними фильмами о Бонде, объединилась с IM Global для создания женской шпионской франшизы с Блейк Лайвли в главной роли на основе романов Марка Бернелла.



Эмилия Кларк

Первое громкое заявление по поводу превращения Бонда в женщину принадлежит Анджелине Джоли, которая, как известно, отвергла перспективу сыграть девушку Бонда, заявив, что предпочла бы главную роль. Однако наиболее серьезного внимания в этом плане добилась Джиллиан Андерсон, которая в мае прошлого года опубликовала в Twitter свое фото в стиле заставки к фильмам бондианы с подписью: «Бонд, Джейн Бонд».



Люси Лью

Журнал Elle включил Андерсон в число 11 актрис, которые могли бы органично смотреться в этой роли. Среди претенденток названы Шарлиз Терон, Эмилия Кларк, Приянка Чопра, Люси Лью, Кристен Стюарт, Джина Торрес, Элеонора Томлинсон, Кейт Бланшетт, Розамунд Пайк и бывшая девушка Бонда Джемма Артертон.