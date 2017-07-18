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Стихи на мове начали появляться на стенах зданий в Могилеве

19.07.2017 17:14 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Могилеве на стенах зданий начали появляться стихи белорусских поэтов. Всего около 10 четверостиший на мове украсят город и станут своеобразными арт-объектами, рассказали в Центре городских инициатив.


Фото: vk.com/ilovemogilev

Первый стих белорусской поэтессы Евгении Янищиц уже можно увидеть на здании подстанции во дворе дома № 18 на проспекте Мира. Его наносила молодая могилевская художница Юлия Раткина.

Проект «Стихи на стенах» делают выпускники школы городских инициатив «Теплица» под руководством Центра городских инициатив. Стихи появятся в разных частях города в течение месяца, рассказал руководитель Центра городских инициатив Юрий Стукалов.

— Это стихи разной тематики: от любовной лирики до патриотических строк. Все они — на белорусском языке. Надеемся, что могилевчане и гости города оценят проект и будут не только с удовольствием читать стихи на мове, но и фотографироваться на фоне белорусских строк. Возможно, для кого-то они станут вдохновляющими, — сказал Стукалов.


Фото: vk.com/ilovemogilev
 
Теги: Могилев
 
 
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Проект "Стихи на стенах" делают выпускники школы городских инициатив "Теплица" под руководством Центра городских инициатив.

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