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Стихи на мове начали появляться на стенах зданий в Могилеве
19.07.2017 17:14 — Новости Культуры | Tut.by
В Могилеве на стенах зданий начали появляться стихи белорусских поэтов. Всего около 10 четверостиший на мове украсят город и станут своеобразными арт-объектами, рассказали в Центре городских инициатив.
Первый стих белорусской поэтессы Евгении Янищиц уже можно увидеть на здании подстанции во дворе дома № 18 на проспекте Мира. Его наносила молодая могилевская художница Юлия Раткина.
Проект «Стихи на стенах» делают выпускники школы городских инициатив «Теплица» под руководством Центра городских инициатив. Стихи появятся в разных частях города в течение месяца, рассказал руководитель Центра городских инициатив Юрий Стукалов.
— Это стихи разной тематики: от любовной лирики до патриотических строк. Все они — на белорусском языке. Надеемся, что могилевчане и гости города оценят проект и будут не только с удовольствием читать стихи на мове, но и фотографироваться на фоне белорусских строк. Возможно, для кого-то они станут вдохновляющими, — сказал Стукалов.
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Проект "Стихи на стенах" делают выпускники школы городских инициатив "Теплица" под руководством Центра городских инициатив.
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