Французский комик оскорбил туристов на пляже с самолета и случайно спас одного из них

Французский комик Реми Гайяра шокировал туристов, отдыхающих на французском пляже Карнон в окрестностях города Монпелье. Он пролетел над пляжем на самолете, прикрепив к самолету баннер с надписью «Валите домой, хреновы туристы!» и буквы «RG» — инициалы комика. Все возмутились, но, как ни странно, некорректная шутка помогла спасти одного из отдыхающих, пишет medialeaks.ru.

Insulter par avion les touristes qui ont choisi @MauguioCarnon , c’est le dernier «COUP» de Rémi Gaillard pour faire le buzz. Navrant ! pic.twitter.com/2URXwgUJ1Y — BOURREL (@yvon_bourrel) 17 июля 2017 г.

Поступком комика возмутился мэр Монпелье. «Оскорбить самолетом туристов, которые выбрали пляж Карнон, — вот она какая, последняя выходка Реми Гайяра, чтобы привлечь к себе внимание. Отвратительно!» — написал он в твиттере. Гайяр ответил мэру в своем твиттере, написав, что это была всего лишь шутка и есть куда более отвратительные вещи, чем его выходка. Например, то, что спасатели уходят с пляжа слишком рано, или то, что во Франции до сих пор есть коррида, где убивают быков ради забавы.

Первоначально комик планировал пролететь над пляжем три раза: с одной и той же надписью на английском, испанском и французском. Но после второго захода на аэродроме его ждала полиция.

Правда, шутка Гайяра помогла одному из отдыхающих. Спасатели, которые действительно уходили с пляжа слишком рано, заинтересовались баннером в небе и остались на пляже чуть дольше, чем положено. Поэтому они смогли помочь женщине, которая упала в обморок от жары. Этот момент удалось запечатлеть на видео, которое потом вошло в ролик о шутке комика.