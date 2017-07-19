Штраф за поцелуи и депортация за гражданский брак. Абу-Даби глазами белоруски

Абу-Даби — столица Объединенных Арабских Эмиратов и одна из нефтяных столиц мира. Роскошь небоскребов, яхт и дорогих авто на трассах «Формулы-1» возникла здесь чуть более полувека назад буквально из песка. Несмотря на внешний гламур ультрамодных отелей и клубов, Абу-Даби — исламский город со своими нерушимыми традициями и строгими законами.



Фото: семейный архив

Алена Михалкович родилась в Барановичах, там же закончила гимназию № 1 и уехала учиться в Голландию на два года по программе United World College. После поступила в Нью-Йоркский университет, а на втором курсе выбрала себе в качестве специальности арабистику (изучение стран Ближнего Востока. — Прим. TUT.BY) и продолжила учебу в филиале в Абу-Даби, так как он предоставлял полное финансовое обеспечение. В столице Арабских Эмиратов девушка живет уже два года, увлекается языками, политикой, путешествиями.

1. Опишите свой город в одном предложении.

Это город, который совмещает несколько реальностей: рай для богатых, тяжелая жизнь для бедных. Город возможностей и город разочарований.

Публикация от Abu Dhabi (@visitabudhabi) Май 2 2017 в 2:33 PDT

2. Что делает город непохожим на все остальные?

Это очень молодой город, еще 50 лет назад посреди пустыни находилось рыбацкое поселение. История и современность здесь переплетаются очень тесно, промежуток между «сейчас» и «тогда» очень короткий. В Абу-Даби чувствуется гармония традиций, религии и цивилизованного пространства, современного образа жизни. Это и создает особый шарм.

Публикация от AJ Korkidakis (@ajmakesthings) Июл 18 2017 в 10:34 PDT

3. Каким историческим событием или человеком гордятся жители города? Почему?

Из всех Эмиратов Абу-Даби наиболее ценен с исторической точки зрения. Все гордятся шейхом Зайдом — основателем Объединенных Арабских Эмиратов. Портреты шейха можно увидеть во всей стране, в том числе и в Абу-Даби. Зайд умер в 2004 году, но все его чтут и помнят, потому что он основал Абу-Даби, который мы видим сейчас, очень мудро распределил найденные нефтяные ресурсы. Шейха Зайда называют отцом нации.

Публикация от Irina Arafat (@irussia88) Июн 25 2017 в 9:40 PDT

4. Какое культурное событие жители города ждут каждый год?

Местные жители ждут фестивали, посвященные культуре и истории Арабских Эмиратов. Основных два — фестиваль Каср аль-Хосн и фестиваль шейха Зайда. Первый посвящен месту зарождения города, форту Каср аль-Хосна. Второй, как уже понятно, шейху Зайду. На обоих фестивалях можно услышать национальную музыку, посмотреть на национальные танцы, купить традиционные вещи и попробовать традиционные блюда. Все сосредоточено на традициях.

Публикация от Abu Dhabi Events (@abudhabievents) Май 22 2017 в 12:19 PDT

Если говорить о других событиях, конечно, многие ждут «Формулу-1». В Абу-Даби проходит один из главных этапов чемпионата мира по автогонкам.

5. Откуда открывается лучший вид на город?

С башен-небоскребов Этихада (Etihad Towers). Если подняться на обзорную площадку, можно увидеть город с 63-го этажа. Абу-Даби состоит из островов, объединенных мостами, и это невероятно красиво выглядит с высоты. Видно все богатство города: Дворец Эмиратов, в оформлении которого много золота, безграничное море, окаймленное Персидским заливом.

Публикация от Travel Fashion Beauty (@diamond29214) Июн 13 2017 в 9:45 PDT

6. Три городских места, на фоне которых обязательно нужно сфотографироваться?

Мечеть Шейха Зайда, Дворец Эмиратов и набережная около Heritage Park. Мечеть невероятно красивая, очень большая и просторная, она, как и Дворец Эмиратов, полна роскоши. В ее убранстве тоже много золота, можно найти даже настоящие бриллианты. Поскольку в исламской традиции запрещено изображение людей и животных, там невероятно красивые узоры цветов на мраморных стенах. И в целом мечеть — одна из самых главных достопримечательностей города.

Публикация от Swedish Tour Guide Abu Dhabi (@dinsvenskaguideiabudhabi) Май 30 2017 в 12:30 PDT

Дворец Эмиратов, о котором я уже не раз упоминала, считается 7-звездочным отелем и выглядит очень и очень роскошно.

Публикация от stopoverholiday.com (@stopoverholidaycom) Июл 18 2017 в 7:33 PDT

На набережной около Heritage Park открывается вид на городскую панораму с небоскребами.

Публикация от ehab (@ehab_ashraf) Июл 18 2017 в 8:08 PDT

7. Уникальная городская «фишка», которую можно назвать одним из символов города?

«Мир Феррари» (Ferrari World) — это популярный парк развлечений, брендированный непосредственно компанией Ferrari. Там самый быстрый аттракцион в мире. Это то, благодаря чему Абу-Даби популярен. Многие почему-то ассоциируют город именно с Ferrari, «Формулой-1». Башни Этихада? Их любят туристы, но это явно не «фишка».

Публикация от My Search UAE (@my_search_uae) Июл 18 2017 в 3:22 PDT

8. Музей, который обязательно нужно посетить, и главный экспонат, который нужно увидеть?

В этом году в Абу-Даби должен открыться филиал Лувра. Я знаю, что часть экспонатов будет взята в долг из парижского Лувра. Думаю, как только филиал откроется — надо срочно идти. А так я бы назвала арт-галерею в Нью-Йоркском университете Абу-Даби, там всегда очень классные тематические выставки. И Манарат Аль-Саадият музей (переводится как «место Просвещения». — Прим. TUT.BY) — там есть экспозиция, посвященная одному из островов Абу-Даби — острову Саадият. В переводе с арабского он означает «счастье», а выставка раскрывает то, как он будет выглядеть в будущем.

Публикация от Manarat Al Saadiyat Abu Dhabi (@manaratalsaadiyatae) Июл 17 2017 в 11:25 PDT

9. Знаменитый памятник, которому нужно что-нибудь потереть на удачу? Или фонтан, в который все бросают монетку?

Какого-то знаменитого памятника, который трут, или места, куда бросают монетку, нет. Разве что в море, чтобы вернуться, — но это очевидно.

10. Лучший городской стрит-арт?

В городе не так много стрит-арта, но это не связано с религией. Просто это не совсем арабская традиция. Много изображений можно найти в районе порта Мина Зайд и около галереи Warehouse 421 в районе главной набережной Корниш. Интересные граффити встречаются под мостами в туннелях. Чаще всего стрит-арт посвящен национальным символам, историческому наследию. Рисуют шейха Зайда и других шейхов, верблюдов и т.д. Люди тут очень патриотичные, гордятся своей страной, народом, правителями.

Публикация от نحت للتصاميم (@na7tdesigns) Апр 20 2016 в 7:48 PDT

11. Самое популярное место для отдыха и развлечений?

Это город светских тусовок, таких мест очень много. И все же выделить нужно два острова — Яс и Саадият. Остров Яс особенно популярен, потому что там находится «Мир Феррари», аквапарк, там же проходит «Формула-1», много клубов и баров, очень крутые пляжи. В этих местах каждый день какие-то тусовки и вечеринки. Вход в клубы обычно бесплатный и для парней, и для девушек, но напитки и еда — очень дорогие. Бюджетнее может быть разве что в клубах при отелях. Но вообще Абу-Даби — место не для бюджетного отдыха. Коктейль в клубе будет стоить около 25 долларов.

Публикация от Amazing Abu Dhabi (@amazingabudhabi) Июл 14 2017 в 11:24 PDT

12. В какой район города лучше не ходить туристам и почему?

Я бы сказала, что Абу-Даби — самый безопасный город на свете. Местных эмиратцев здесь около 20 процентов, остальные мигранты, в основном из Пакистана и Индии. В местах, где много мигрантов, женщинам для их же комфорта лучше не одеваться чересчур откровенно. Это чтобы наверняка. Не думаю, что возможно физическое насилие — максимум какой-то неприятный комментарий. Все мигранты очень боятся полиции и депортации, тут очень строгие правила.

Права у местного населения и мигрантов, конечно, отличаются. Официально, например, запрещено жить в гражданском браке — никто не препятствует, но если вдруг что случится — по этой причине могут депортировать. Очень строгие правила с наркотиками, если найдут — сразу депортация, тюрьма, огромные штрафы. Алкоголь продается не только в специальных магазинах, но и во многих супермаркетах. Просто он, как и свинина, будет в комнате за закрытой дверью с надписью «Мусульманам вход запрещен». Но пьяным по улице ни в коем случае ходить нельзя — тоже депортируют. Также нельзя держаться за руки, обниматься и тем более целоваться в городе — дадут штраф. Законодательная система в Арабских Эмиратах — смесь европейской системы и исламского закона шариата. За воровство, убийство действует шариат — могут бить плетками, и смертная казнь тоже не отменена.

Публикация от Abu Dhabi (@visitabudhabi) Июн 21 2016 в 7:45 PDT

13. Хитрости экономной городской жизни, которые знают только местные?

Все же бюджетный Абу-Даби — это сложно. Можно сэкономить на проезде и пользоваться общественным транспортом, но автобусы ходят не везде, и их расписание не очень удобное (хотя они и очень дешевы). Ездят на автобусах в основном мигранты, иногда туристы. Местные пользуются в основном только личными автомобилями, а пешеходная культура не очень развита. Метро в Абу-Даби нет, в Дубае с этим проще. Все студенты, и я в том числе, чаще всего передвигаются на такси. Автобус к нам на остров не ходит, и возможность сэкономить — это найти людей, чтобы разделить стоимость на несколько человек. По меркам Абу-Даби ценники не очень высокие — 0,5 доллара за километр, стартовая цена — 1,3 доллара.

Публикация от Moraig and Brian Minns (@safetravels196) Июл 18 2017 в 4:18 PDT

14. Расскажите, какое место в городе или что в городе напоминает вам Беларусь и чем.

У меня Беларусь ассоциируется с природой, поэтому родную страну напоминает парк, где находится гольф-клуб. Там много зелени и птиц, бегают косули, белочки. Абу-Даби — город небоскребов, но из-за того, что вокруг море, природы хватает.

Публикация от Abu Dhabi Golf Club (@abudhabigolfclub) Фев 12 2017 в 7:51 PST

15. Местное блюдо, которое обязательно нужно попробовать?

Обязательно надо попробовать чай карак со специями и молоком и рис со всякими специями и мясом. Не блюдо, но фирменный продукт Эмиратов — финики. На специализированных рынках их больше 50 видов, остается только пробовать на вкус. А вот кебаб и шаурма, конечно, есть в Абу-Даби. Но это не местная кухня, скорее, заимствованная из Сирии и Ирака.

Публикация от #يباله_كرك YbalaKarak# (@ybalakarak) Апр 30 2016 в 10:10 PDT

16. Популярный местный уличный фастфуд?

В Абу-Даби очень популярны бургерные Salt. Это местная сеть, которую очень любят эмиратцы. В Абу-Даби сейчас фастфуд-тренд. Есть еще Ybala karak — чай, про который я говорила. Их фургончик ездит по Абу-Даби, и в соцсетях они объявляют, где будут находиться в тот или иной день.

Публикация от مريم الحمادي (@maryam_al7mmadi) Авг 25 2014 в 6:43 PDT

17. Три места, где можно недорого поесть?

Во-первых, различные кафе ливанской кухни. Например, Al Liwan, Zaatar w Zeit с очень классным здоровым ливанским фастфудом.

Во-вторых, недорого поесть можно в университетской столовой. Пускают и с улицы — к нам на концерты и лекции приходит достаточно много людей, и столовая открыта для всех.

Также в Абу-Даби много индийских бистро, где можно недорого съесть какой-нибудь рис с бобами. Например, кафе Tandoori Corner.

Публикация от Sussan García (@sussssssssan) Ноя 20 2016 в 8:50 PST

18. Лучшее место для танцев?

Вообще вся ночная жизнь кипит в основном в Дубае, Абу-Даби более спокойный город для учебы и работы. Он, что ли, более интеллектуальный. Если проводить параллели с США, то Дубай — это Нью-Йорк, а Абу-Даби — Вашингтон. Есть несколько самых популярных клубов, один из них — МAD, другой — Rush, там больше танцуют. А так очень много баров, где можно посидеть, играет музыка, но потанцевать не сильно получится. Дресс-код очень строгий. В закрытой и традиционной одежде не пустят, нужен каблук, макияж, платье. Больше, конечно, парней, и их без сопровождения девушек часто не пускают. Поэтому иногда мужчины подходят к тебе у входа и просят: «Можно мы пройдем с вами?». Мусульмане тоже ходят в клубы, в основном парни, часто пьют моктейлы (безалкогольные коктейли) и танцуют.

Публикация от Adelina (@adelinadodan) Июл 15 2017 в 6:15 PDT

19. Куда пойти на шопинг?

Для Абу-Даби странный вопрос, тут на каждом шагу шопинг-центры на разный вкус и карман. Есть очень богатые места, как The Galleria Mall, там в основном только дорогие бренды. Есть подешевле, например Al Wahda Mall. В Madinat Zayed Shopping Center можно купить традиционную одежду, парфюм. Один из популярных — Yas Mall, самый первый и старый — Marina Mall. Я бы выбрала Yas Mall — он новый, очень просторный, там представлено много брендов разной ценовой категории. Туристы часто любят захаживать на рынки — рынок фиников, рынок ковров.

Публикация от Maria Ivy Navarro Luz (@ibyangssturdykitchenplus) Июл 17 2017 в 10:55 PDT

20. Куда пойти встречать рассвет?

Лучше выехать из города и посмотреть на пустыню с дюнами. Я бы посоветовала невероятную Rub' al Khali desert — там снимали фильм «Звездные войны». Также по дороге из Абу-Даби на Аль Айн (Е20, Е22) очень красивые виды на пустыню. Все это примерно за 40 километров от Абу-Даби. А если вы решили остаться в городе, то однозначно стоит встречать рассвет у моря. Кстати, о бюджетности — есть чистые и приличные бесплатные пляжи на набережной Карниш.

Публикация от Abu Dhabi (@visitabudhabi) Апр 10 2017 в 5:43 PDT

21. Что привезти друзьям в качестве сувенира?

Финики с шоколадом или орешками, арабский масляной парфюм — очень специфические интересные запахи. Местный кофе с добавлением специй, например кардамона. Может быть, традиционную одежду. Кстати, паранджу почти никто не носит, женщины надевают абайю — черную традиционную одежду с вышивкой. В основном используют платок, волосы даже не столько убирают, сколько прикрывают. Это скорее традиционный, нежели религиозный элемент. Полностью «закрытых» женщин, как в Саудовской Аравии, в Абу-Даби не часто встретишь. Либо это туристы оттуда же. И еще — если несколько женщин идут с одним мужчиной, скорее всего, это сестры или мать и дочери. Обычно мужчины не ходят одновременно с несколькими женами вместе.

Публикация от #MyWorldSweetHome (@myworldsweethome) Окт 20 2016 в 5:19 PDT

22. Самый интересный инстаграм-аккаунт города и ссылки, по которым можно следить за культурной жизнью города?

https://www.instagram.com/visitabudhabi/?hl=en

https://www.instagram.com/abudhabievents/?hl=en

23. Как бюджетно добраться до города из Минска?

Есть прямой рейс Минск — Абу-Даби от Etihad Airways. У этих авиалиний часто бывают скидки, можно добраться за 300−400 евро в две стороны, что недорого по местным меркам. Популярны бюджетные авиалинии Flydubai, до Дубая летают лоукосты из Киева, Москвы, Вильнюса. А из Дубая до Абу-Даби можно добраться примерно за два часа и 7 долларов. Скоро планируют строить железную дорогу, благодаря которой из одного города в другой можно будет добраться примерно за 20 минут.

Публикация от Erlin (@erlinxoxo) Июл 18 2017 в 10:11 PDT

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