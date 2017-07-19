В строительном деле образованность, вопреки стандартным представлениям о профессии, ценится высоко. TUT.BY вместе с МТС попросил читающих строителей рассказать о любимых книгах и попробовал опровергнуть представления общества о том, у обладателей «золотых рук» в голове пусто. Так что же читают строители?

TUT.BY и « Мобильная библиотека МТС » продолжают проект « Что читают белорусы », в котором мы рассказываем о книжных вкусах простых людей.

Денис Котлинский, 30 лет

Электромонтажник и руководитель

— Я занимаюсь электромонтажными работами, сейчас возглавляю организацию. Категорически не согласен со стереотипным мнением о том, что строители должны быть глупыми или необразованными — это просто распространенное клише.

Книги очень люблю, чтение развивает человека. В детстве много времени проводил в библиотеке с отцом. Он помогал мне выбирать детские книги — так и полюбил литературу. Помню, мы вместе читали Сергея Козлова «Ежик в тумане» и «Денискины рассказы» Виктора Драгунского. Хорошо, что с «Ежиком в тумане» я познакомился в детстве: сейчас, в зрелом возрасте, произведение кажется неоднозначным.

Из школьной программы не нравилось ничего, потому что учиться нас заставляли силой. У меня не было учителя, который привил бы страсть к чтению классики — скорее, наоборот. Потом к ней так и не вернулся, но читать не разлюбил.

Предпочитаю научную фантастику или же углубленно-техническую литературу, которая повышает рабочую квалификацию. Причем, из фантастики больше всего ценю произведения конца прошлого века. Недавно прочитал роман Сергея Лукьяненко «Холодные берега» — книга из дилогии «Искатели неба». В истории Слово имеет настоящее могущество, и каждый стремится обладать им. У Лукьяненко своя интерпретация происходящего, которая предлагает альтернативный взгляд на мир. Его книги наполнены нереалистичными событиями, однако для меня именно такая завуалированность сюжета добавляет произведениям остроты.

Сейчас читаю литературу своим детям: стихотворения Агнии Барто, цикл «Все Простоквашино» Эдуарда Успенского про Дядю Федора. Хочу, чтобы ребята росли в мире добрых историй, как когда-то рос я, поэтому с малых лет начинаю приучать их к книгам. Мне и самому интересно погружаться в сказочный мир.











Евгений Любимов, 55 лет

Заместитель директора ООО «КриснаСтрой»

— Мы строим объекты по всей Беларуси и не только. Сейчас работаю в руководящем секторе — времени на чтение не хватает.

Во времена моего детства у отца в доме была целая библиотека самиздата — запрещенной в то время литературы. Отец — военный человек, даже не знаю, откуда он привозил книги. Я так и начал читать: было интересно, что запрещают во всей стране.

В сталинские времена мой дедушка пропал. Понятное дело, никто не знал, как и почему — поиски заводили в тупик. Мой отец стал искать запрещенное произведение Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», чтобы понять, что случилось. В то время писатель был одним из тех немногих, кто видел советскую жизнь изнутри — и при этом старался передать сведения простым людям.

Мне была очень интересна история деда — с нее полюбил произведения Солженицына. Прочитал все его книги. После «Одного дня Ивана Денисовича» и «В круге первом» мне стало казаться, что его работы идентичны по стилю и композиции, но разонравиться они мне уже не могли. Исторические перипетии, политические интриги, заговоры, шпионаж, тяжелая жизнь заключенных в лагерях — и это основано на реальных событиях, написано человеком, которые видел все своими глазами! Как это может не быть интересно?

От Солженицына я перешел к текстам генерала Калугина и его разоблачительной книге «Первое главное управление». Он публиковал циклы документальных статей в журнал «Новый Мир». Интервью Калугина и заявления о деятельности КГБ российская власть признала клеветническими. В 90-х генерал переехал в Америку, а в 2002 году его назвали предателем и лишили всех воинских знаний и пенсий.

В институте я читал «Пармскую обитель» и «Красное и черное» Стендаля: тоже нашел эти книги в домашней библиотеке. Это, наверное, одни из последних произведений оттуда, которые к тому времени остались непрочитанными — до Стендаля нужно было дорасти. Исторические романы с документальным описанием картины общества и анализом — он непростой автор, но от «Пармской обители» я вообще некоторое время находился в приятном шоковом оцепенении.

Сейчас люблю политическую и документальную литературу — статьи и тексты, посвященные анализу современной мировой ситуации, политическим играм, скрытым от людей процессам. Интересно выяснять, что происходит в мире, разбираться в интеллектуальных играх между людьми и странами, оценивать поступки и решения политиков — глубже исследовать современное общество.













Сергей Боков, 47 лет

Строитель, занимающийся комплексной постройкой коттеджей

— Свое призвание я нашел еще 30 лет назад. С тех пор научился делать буквально все. Строю целые дома, обеспечивая весь комплекс услуг: от сантехники до дизайна. Я очень люблю свою работу и полностью посвящаю ей жизнь. К чтению отношусь положительно, но времени на него, если честно, хватало только в школьные годы, до армии. Сейчас читаю достаточно редко.

Детство я провел в Латвии, а там русскую классику не особо ценили, только некоторые произведения. Когда учился в старших классах, в стране уже относились настороженно к советской власти. Возможно, именно поэтому Федора Достоевского и Антона Чехова мы, к сожалению, не проходили — их убрали из школьной программы. Не знаю, дойдут ли сейчас руки до классики, пока этого не случилось.

В подростковом периоде я, как многие мальчики, увлекался военными историями, в частности, авиацией. После повести про летчика Маресьева слегка остыл, правда. Ему оторвало ноги во время боевого сражения — рассказ невеселый. Но я рад, что «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого была включена в обязательную школьную программу — иначе бы не прочитал. Сюжет до сих пор четко помню, что удивительно. Рекомендую почитать тем, кто часто трусит: эта история точно преподаст урок смелости.

В средней школе читал «Войну и Мир» Льва Толстого — учительница заставила. А я ее сильно уважал и боялся. Книгу «растягивал», как мог, но в итоге дочитал до конца. Потраченного времени на «Войну и Мир» не жалею, хотя можно было бы написать ее немного короче.







Владислав Шварц, 30 лет

Монтажник, работающий на себя

— На работе я занимаюсь монтажом вентиляции и кондиционеров. Создаю соединения, установку, подключение и закрепление всевозможных строительных составляющих вентиляции — это требует применения значительных физических усилий.

Раньше, помимо школьной программы, читал немного — в основном, для расслабления мозгов. Помню только цикл фэнтэзи-романов «Песнь Льда и Огня» Джоржда Мартина. Эпические истории, достаточно «попсовый» сюжет — увлекательно и абсолютно ненавязчиво.

В детстве я к чтению относился прохладно. В школе нас не особо «гоняли», но все-таки заставляли читать. Из программы хорошо помню историю Антуана Сент-Экзюпери «Маленький Принц» — одна из тех немногих искренне-добрых историй, которую я действительно запомнил.

Саморазвитием начал заниматься после окончания школы. В университете понял, что мне не хватает ни знаний, ни словарного запаса, чтобы адекватно формулировать мысли. Самый простой способ это исправить — начать читать книги.

Все началось с 5−7 произведения в год, сейчас пришел к 17−20. Со временем стала увеличиваться скорость чтения и, как следствие, количество поглощенной литературы.

В начале своего «книжного пути» прочитал «Сто лет одиночества» Габриэля Маркеса — произведение тяжелое, но, когда я его осилил, понял, как сильно не хватало литературы в жизни и какое развитие можно получить от простого чтения.

Друзья всегда советуют нужные книги: так прочитал «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда — фильм, кстати, даже не идет в сравнение с книжной историей. После прочтения произведения Патрика Зюскинда «Парфюмер. История одного убийцы» по совету книжного форума понял, что искать книги в топ-листах в интернете — это хорошая идея.













Партнер проекта:

Первые 3 дня — бесплатно ! Потом — 0,20 руб./сутки.

Дешевле, чем покупка бумажных книг! Новинки и бестселлеры, литература на иностранных языках, книги для взрослых и детей.