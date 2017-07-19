Игрище «Кота печь» в агрогородке Скирмантово Дзержинского района войдет в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси, сообщили БЕЛТА в Министерстве культуры Беларуси.



Фото: БЕЛТА

Старинное игрище «Кота печь» в Скирмантове сохранилось в живой традиции и проводится накануне предновогоднего поста вечером 27 ноября. Женатые и неженатые пары собираются в одном доме на веселую пирушку вскладчину, основное событие которой — обрядовая игра «Кота печь».

Главным действием игры является изготовление фигуры «кота» из специально испеченных булок определенной формы, которые особым образом соединяются между собой. Голова «кота» отделывается ушками из сала, глазками из черники, присоединяется хвост из домашней колбасы. Произведенного таким образом «кота» торжественно выносят в центр дома и привязывают к потолку. После начинается шуточное соревнование между участниками, кто какую часть кота сможет откусить, ради чего каждый по очереди «едет на кочерге» к коту и подпрыгивает, стараясь откусить его часть. При этом необходимо преодолеть препятствия, которые создают другие участники, и выполнить определенные условия (не улыбаться, не трогать кота руками и др.). Те, кто не справился, получают различные шуточные задания. Победителем считается тот, кто откусил хвост, после чего «кота» делят между всеми присутствующими.

Все этапы игры сопровождаются традиционными песнями, частушками, танцами под гармонь, шуточными играми, анекдотами, ужином с угощениями, которые участники приносят с собой. Еда подчеркнуто жирная и богатая, а уже 28 ноября начинается Рождественский пост «Пилиповка» с запретами не только на скоромное, но и на игры и развлечения.

По свидетельству постоянных жителей, игра «Кота печь» существовала во многих деревнях Дзержинского района еще в период молодости их родителей. Софья Адольфовна Редько, 1932 года рождения, рассказывала, что в эту игру играли ее родители, вся родня и она сама в молодости. В 1982 году Софья Адольфовна создала группа «Веселуха», а в 1987-м — семейный самодеятельный коллектив «Родственники», которые хранили народные обряды и традиции, в том числе — игрище «Кота печь». Преемниками традиции внутри семьи стали невестка, племянник, внуки Софьи Адольфовны, которые продолжают проводить игрища и в наши дни.